अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद फ्लाइट से लगने लगा डर, समय रैना ने जोक करने से किया परहेज, बोले- कुछ और बोलो यार

Samay Raina On Ahmedabad Plane Crash: कॉमेडी और विवादों के लिए चर्चा में रहने वाला शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' एक बार फिर सुर्खियों में है। शो के दूसरे सीजन का नया एपिसोड नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है, जिसमें अभिनेता वरुण धवन, अभिनेत्री मेधा शंकर, कॉमेडियन निशांत तंवर और शेरन वर्मा जैसे चेहरे पैनल का हिस्सा बने। एपिसोड के दौरान अहमदाबाद से आए एक कंटेस्टेंट ने फ्लाइट को लेकर बात करने की कोशिश की, लेकिन बात अहमदाबाद विमान हादसे की तरफ जाती देख शो के होस्ट समय रैना ने तुरंत उसे रोक दिया। समय ने इस पूरे मामले पर कोई भी कमेंट करने से खुद को रोका।