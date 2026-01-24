Video: ‘नहीं मैं इसके साथ…’, सना खान ने शख्स के साथ फोटो खिंचवाने से किया मना, साथ में खड़े थे पति अनस सैयद

सना खान के वायरल वीडियो की फोटो। (फोटो सोर्स: one100newsmedia and sanakhaan21)
Sana Khan: बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकीं एक्ट्रेस सना खान और उनके पति मुफ्ती अनस सैयद का एक पॉडकास्ट शो है जिसका नाम 'रौनक-ए-रमजान' है। इस पॉडकास्ट की शुरुआत पिछले साल यानि 2025 में हुई थी। इस साल वो शो के दूसरे सीजन के साथ आने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि उनके इस सीजन के गेस्ट्स में एक होंगे बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट रहे बसीर अली। इस एपिसोड की शूटिंग हाल ही में पूरी हुई है।
इसी के चलते सना खान, उनके पति मुफ्ती अनस सैयद और बसीर अली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस, बसीर अली के साथ फोटो पोज देने से इंकार करते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में सना, अनस और बसीर एक साथ पोज दे रहे हैं, और जब फोटोग्राफर सना से सिर्फ बसीर के साथ पोज देने को कहते हैं तो वह मना कर देती हैं और और हंसते हुए कहती हैं, "नहीं, मैं ऐसी फोटो नहीं…" इस पर बसीर कहते हैं, "हम लोग इतने ही डिस्टेंस पर रहेंगे। ये हमारा ग्रुप है।"
कुछ यूजर्स सना की तारीफ कर रहे हैं, तो कोई उनको ट्रोल कर रहा है। एक यूजर ने कमेंट किया, "पराये मर्द के साथ पोज नहीं दूंगी, लेकिन पैप्स को बिना पर्दे के बैक टू बैक पोज दूंगी।" वहीं, एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, "हेट स्टोरी 3 का सीन याद आ गया।"
जबकि एक यूजर ने लिखा, "सना खान, तुम पर गर्व है! तुमने ऐसी दुनिया में इस्लामी कानून को कायम रखा है जहां हालात इतने बदतर हैं। तुम पर बहुत गर्व है। साथ में ये रिपोर्टर बोल रहा था कि बसीर और सना को फोटो लेने दो और तुमने मना कर दिया! तुम्हें सलाम, तुम्हारे लिए सम्मान।"
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्टूबर 2020 में, सना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया था कि उन्होंने मनोरंजन जगत छोड़ने का फैसला किया है और वो "मानवता की सेवा करना चाहती हैं और अपने ईश्वर के आदेश का पालन करना चाहती हैं।" इसके बाद 20 नवम्बर 2020 को ही उन्होंने मुफ्ती अनस सैयद के साथ निकाह किया था।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग