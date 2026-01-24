Video: ‘नहीं मैं इसके साथ…’, सना खान ने शख्स के साथ फोटो खिंचवाने से किया मना, साथ में खड़े थे पति अनस सैयद

इसी के चलते सना खान, उनके पति मुफ्ती अनस सैयद और बसीर अली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस, बसीर अली के साथ फोटो पोज देने से इंकार करते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में सना, अनस और बसीर एक साथ पोज दे रहे हैं, और जब फोटोग्राफर सना से सिर्फ बसीर के साथ पोज देने को कहते हैं तो वह मना कर देती हैं और और हंसते हुए कहती हैं, "नहीं, मैं ऐसी फोटो नहीं…" इस पर बसीर कहते हैं, "हम लोग इतने ही डिस्टेंस पर रहेंगे। ये हमारा ग्रुप है।"