सपना चौधरी के ठुमके पर लट्टू हुए फैंस, वीडियो हुआ वायरल

Sapna Choudhary Dance: हरियाणा की मशहूर डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वह अपने फैंस के साथ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के किस्से शेयर करती रहती हैं इस बार भी यही हुआ है। सपना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह एकदम बदली हुई नजर आ रही हैं। साथ ही उनका डांस देखकर फैंस एक बार फिर डांसर पर लट्टू हो गए हैं और उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर भी हैरान हो रहे हैं।
वायरल वीडियो में सपना चौधरी बिना मेकअप के, काले रंग के जंपसूट में दिख रही हैं और शानदार डांस भी कर रही हैं। वह नेहा भसीन के गाने 'जुत्ती मेरी' पर डांस करती नजर आ रही हैं। उनके डांस मूव्स और चेहरे के हाव-भाव एकदम असली और शानदार लग रहे हैं। साथ ही वह बेहद पतली भी दिख रही हैं। सपना ने जैसे ही ये वीडियो शेयर किया उनके चाहने वालो ने कमेंट की लाइन लगा दी।
सपना ने इस वीडियो को शेयर कर एक दमदार कैप्शन भी लिखा है, "जिद्द, जुनून और जज्बात से भरी हूं मैं, मैं बहुत अच्छी और अच्छी खासी बुरी हूं मैं।" उनके पोस्ट को उनके फैंस ने लाइक किया और कमेंट किया है। एक यूजर ने लिखा, "काफी पतली हो गई हो," तो दूसरे ने कहा, "एक तरफ बॉलीवुड और दूसरी तरफ सपना चौधरी।" तीसरे ने दिल बनाकर सपना चौधरी के डांस की तारीफ की। एक अन्य ने लिखा, "सुपरस्टार डांसर सपना चौधरी।" एक और फैन ने लिखा, "आप बहुत सुंदर हैं।" कई लोगों ने उनकी खूबसूरती और डांस की तारीफ की है।
सपना ने जिस गाने पर डांस किया है, वह 'जुत्ती मेरी' फोकटेल्स लाइव सीजन 1 का हिस्सा है। इस गाने को नेहा भसीन ने मॉडर्न बीट्स और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक नया रंग दिया है। यह गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। इससे पहले टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह ने भी रील्स बनाई थी अब सपना चौधरी ने भी इसपर ठुमके लगाकर फैंस को खुश कर दिया है।