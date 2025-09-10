सपना चौधरी के ठुमके पर लट्टू हुए फैंस, वीडियो हुआ वायरल

सपना ने इस वीडियो को शेयर कर एक दमदार कैप्शन भी लिखा है, "जिद्द, जुनून और जज्बात से भरी हूं मैं, मैं बहुत अच्छी और अच्छी खासी बुरी हूं मैं।" उनके पोस्ट को उनके फैंस ने लाइक किया और कमेंट किया है। एक यूजर ने लिखा, "काफी पतली हो गई हो," तो दूसरे ने कहा, "एक तरफ बॉलीवुड और दूसरी तरफ सपना चौधरी।" तीसरे ने दिल बनाकर सपना चौधरी के डांस की तारीफ की। एक अन्य ने लिखा, "सुपरस्टार डांसर सपना चौधरी।" एक और फैन ने लिखा, "आप बहुत सुंदर हैं।" कई लोगों ने उनकी खूबसूरती और डांस की तारीफ की है।