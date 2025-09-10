Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मनोरंजन

सपना चौधरी के ठुमके पर लट्टू हुए फैंस, वीडियो हुआ वायरल

Sapna Choudhary Dance: सपना चौधरी का नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने अपना डांस वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके शानदार मूव्स देख फैंस इंप्रेस हो गए और कमेंट करने लगे।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 10, 2025

Sapna Choudhary transformation
सपना चौधरी के इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीर

Sapna Choudhary Dance: हरियाणा की मशहूर डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वह अपने फैंस के साथ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के किस्से शेयर करती रहती हैं इस बार भी यही हुआ है। सपना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह एकदम बदली हुई नजर आ रही हैं। साथ ही उनका डांस देखकर फैंस एक बार फिर डांसर पर लट्टू हो गए हैं और उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर भी हैरान हो रहे हैं।

सपना चौधरी का डांस वीडियो हुआ वायरल (Sapna Choudhary Dance Video)

वायरल वीडियो में सपना चौधरी बिना मेकअप के, काले रंग के जंपसूट में दिख रही हैं और शानदार डांस भी कर रही हैं। वह नेहा भसीन के गाने 'जुत्ती मेरी' पर डांस करती नजर आ रही हैं। उनके डांस मूव्स और चेहरे के हाव-भाव एकदम असली और शानदार लग रहे हैं। साथ ही वह बेहद पतली भी दिख रही हैं। सपना ने जैसे ही ये वीडियो शेयर किया उनके चाहने वालो ने कमेंट की लाइन लगा दी।

ये भी पढ़ें

‘फेमस क्रिकेटर ने अश्लील फोटो भेजी…’ ट्रांसजेंडर अनाया बांगर का चौंकाने वाला खुलासा, BCCI से की ये मांग
OTT
Anaya Bangar rise and fall contestants

फैंस ने की जमकर तारीफ (Sapna Choudhary Instagram)

सपना ने इस वीडियो को शेयर कर एक दमदार कैप्शन भी लिखा है, "जिद्द, जुनून और जज्बात से भरी हूं मैं, मैं बहुत अच्छी और अच्छी खासी बुरी हूं मैं।" उनके पोस्ट को उनके फैंस ने लाइक किया और कमेंट किया है। एक यूजर ने लिखा, "काफी पतली हो गई हो," तो दूसरे ने कहा, "एक तरफ बॉलीवुड और दूसरी तरफ सपना चौधरी।" तीसरे ने दिल बनाकर सपना चौधरी के डांस की तारीफ की। एक अन्य ने लिखा, "सुपरस्टार डांसर सपना चौधरी।" एक और फैन ने लिखा, "आप बहुत सुंदर हैं।" कई लोगों ने उनकी खूबसूरती और डांस की तारीफ की है। 

क्या है 'जुत्ती मेरी' गाना?

सपना ने जिस गाने पर डांस किया है, वह 'जुत्ती मेरी' फोकटेल्स लाइव सीजन 1 का हिस्सा है। इस गाने को नेहा भसीन ने मॉडर्न बीट्स और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक नया रंग दिया है। यह गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। इससे पहले टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह ने भी रील्स बनाई थी अब सपना चौधरी ने भी इसपर ठुमके लगाकर फैंस को खुश कर दिया है।

ये भी पढ़ें

2 घंटे 20 मिनट की इस बोल्ड फिल्म के आगे फेल है सभी मूवीज, अब YouTube पर मचा रही बवाल
बॉलीवुड
Bhouri Movie On Youtube

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

10 Sept 2025 08:51 am

Hindi News / Entertainment / सपना चौधरी के ठुमके पर लट्टू हुए फैंस, वीडियो हुआ वायरल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.