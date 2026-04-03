Ramayana Teaser के बाद Sai Pallavi के सीता रोल पर Ranbir Kapoor का रिएक्शन

नितेश तिवारी की फिल्म का टीजर भारत से पहले अमेरिका के लॉस एंजिल्स में रिलीज किया गया था और रणबीर कपूर भी इस इवेंट में पहुंचे थे। वहां, मीडिया से बातचीत में रणबीर कपूर ने साई पल्लवी को ब्रिलिएंट एक्टर बताया, "हम सबको पता है कि साई एक ब्रिलिएंट एक्टर हैं। आपको पता है, उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। मुझे याद है, पहले दिन जब मैंने उन्हें सीता के रूप में देखा, मैंने नितेश सर की ओर देखा और हम दोनों को तुरंत एहसास हो गया कि उनसे बेहतर किसी और को कास्ट नहीं किया जा सकता था।"