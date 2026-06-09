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जल्लाद पति करता था मारपीट, मौत आज भी बनी हुई रहस्य, नौकरानी से आखिर कैसे आइटम गर्ल बनीं सिल्क स्मिता?

Silk Smitha Death Mystery: अभिनेत्री सिल्क स्मिता की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कम उम्र में शादी, फिर शारिरिक उत्पीड़न, फिर नौकरानी से आइटम गर्ल बनने तक का सफर।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 09, 2026

Silk Smitha Death Mystery

Silk Smitha Death Mystery (सोर्स- एक्स)

Silk Smitha Death Mystery: फिल्मी दुनिया की चमक-दमक के पीछे कई ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगतीं। ऐसी ही एक कहानी है साउथ इंडियन सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सिल्क स्मिता की, जिन्होंने गरीबी, घरेलू हिंसा, संघर्ष और अकेलेपन से लड़ते हुए स्टारडम की ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन सफलता की इस उड़ान का अंत इतना दर्दनाक होगा, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी।

कम उम्र में ही हो गई थी शादी

सिल्क स्मिता का जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा थी कि बचपन में ही उनकी पढ़ाई छूट गई। परिवार की जिम्मेदारियां और हालात ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही जीवन की कठोर सच्चाइयों से रूबरू करा दिया। किशोरावस्था में पहुंचते-पहुंचते उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी गई, जिसके साथ उनका वैवाहिक जीवन बेहद कठिन साबित हुआ।

पति रोजाना करता था मारपीट

बताया जाता है कि शादी के बाद उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। रोज-रोज के झगड़े, अपमान और हिंसा से परेशान होकर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और बेहतर जिंदगी की तलाश में चेन्नई पहुंच गईं। उस समय उनके पास न पैसा था और न ही कोई मजबूत सहारा।

मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर की शुरुआत

चेन्नई में शुरुआती दिनों में उन्होंने घरेलू कामकाज और छोटे-मोटे काम करके अपना गुजारा किया। बाद में फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों के संपर्क में आने के बाद उन्हें मेकअप और टचअप आर्टिस्ट के रूप में काम करने का मौका मिला। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया।

सिल्क स्मिता को छोटे-मोटे रोल्स मिलने लगे

फिल्म सेट पर काम करते हुए उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व ने कई निर्देशकों का ध्यान खींचा। धीरे-धीरे उन्हें छोटे रोल मिलने लगे। फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसने उनकी किस्मत पूरी तरह बदल दी। पर्दे पर उनकी मौजूदगी दर्शकों को आकर्षित करने लगी और देखते ही देखते वह साउथ सिनेमा का चर्चित चेहरा बन गईं।

1980 के दशक में सिल्क स्मिता का नाम सफलता की गारंटी माना जाने लगा। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि निर्माता अपनी फिल्मों में उनके लिए विशेष गाने और भूमिकाएं लिखवाने लगे। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी बोल्ड स्क्रीन प्रेजेंस और डांस नंबरों ने उन्हें उस दौर की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया।

अकेलेपन का शिकार हुईं सिल्क स्मिता

हालांकि, स्टारडम के पीछे उनका निजी जीवन उतना खुशहाल नहीं था। सफलता मिलने के बावजूद उन्हें सच्चे रिश्तों और मानसिक शांति की तलाश रही। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वह लंबे समय तक अकेलेपन और भावनात्मक तनाव से जूझती रहीं। यही कारण था कि उनके जीवन के अंतिम वर्षों को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहीं।

सिल्क स्मिता की मौत आज भी रहस्य

23 सितंबर 1996 को जब उनके निधन की खबर सामने आई तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री स्तब्ध रह गई। कम उम्र में हुई उनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन आज भी उनकी मौत को लेकर कई रहस्य और अटकलें कायम हैं। कुछ लोग इसे मानसिक तनाव से जोड़ते हैं तो कुछ अन्य कारणों की ओर इशारा करते हैं।

सिल्क स्मिता का जीवन संघर्ष, सफलता और त्रासदी का ऐसा मिश्रण है, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। गरीबी से निकलकर स्टार बनने तक का उनका सफर लाखों लोगों को प्रेरित करता है, जबकि उनकी असमय मौत फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े रहस्यों में गिनी जाती है।

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Updated on:

09 Jun 2026 08:25 am

Published on:

09 Jun 2026 08:22 am

Hindi News / Entertainment / जल्लाद पति करता था मारपीट, मौत आज भी बनी हुई रहस्य, नौकरानी से आखिर कैसे आइटम गर्ल बनीं सिल्क स्मिता?

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