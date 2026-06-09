जल्लाद पति करता था मारपीट, मौत आज भी बनी हुई रहस्य, नौकरानी से आखिर कैसे आइटम गर्ल बनीं सिल्क स्मिता?

Silk Smitha Death Mystery: फिल्मी दुनिया की चमक-दमक के पीछे कई ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगतीं। ऐसी ही एक कहानी है साउथ इंडियन सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सिल्क स्मिता की, जिन्होंने गरीबी, घरेलू हिंसा, संघर्ष और अकेलेपन से लड़ते हुए स्टारडम की ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन सफलता की इस उड़ान का अंत इतना दर्दनाक होगा, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी।