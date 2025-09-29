सिंगर राजवीर जवंदा की मौत की अफवाहों ने मचाया तहलका, हाथ जोड़कर दोस्त ने दिया बड़ा अपडेट

इन झूठी अफवाहों को रोकने के लिए ही कंवल ग्रेवाल को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर फैंस को बताया कि राजवीर जवंदा अभी जिंदा हैं और उनका इलाज चल रहा है। कंवल ने कहा, "मैं मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में हूं, जहां राजवीर का इलाज चल रहा है और वह ठीक हो रहे हैं। उनकी हालत गंभीर है, लेकिन इलाज जारी है।"



झूठी खबरों पर निराशा जताते हुए कंवल ने लोगों से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की। उन्होंने कहा, "राजवीर अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। हाथ जोड़कर, मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे मुश्किल समय में गलत जानकारी न फैलाएं और उनके लिए दुआ करें।"