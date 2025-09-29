सिंगर राजवीर जवंदा की मौत की अफवाहों ने मचाया तहलका, हाथ जोड़कर दोस्त ने दिया बड़ा अपडेट

पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की फैली मौत की झूठी खबर
Singer Rajvir Jawanda: फेमस पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा इस समय हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उनका हाल ही में उनका हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक्सीडेंट हो गया था। जिसके बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और खबर थी कि उनकी हालत बेहद नाजुक बताई गई थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर सिंगर की मौत की झूठी खबरें वायरल हो गईं, जिसने उनके फैंस को बुरी तरह परेशान कर दिया। अब उनके साथी गायक कंवल ग्रेवाल ने सच्चाई बताते हुए लोगों से खास अपील की है।
राजवीर के साथ यह हादसा तब हुआ जब वह अपनी मोटरसाइकिल पर शिमला जा रहे थे। बद्दी के पास उनकी बाइक का कंट्रोल खो गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तुरंत मोहाली के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल के मुताबिक, सिंगर के सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसे में हादसे के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर राजवीर जवंदा को लेकर भ्रामक 'RIP' पोस्ट की बाढ़ आ गई, जिससे फैंस के बीच घबराहट फैल गई।
इन झूठी अफवाहों को रोकने के लिए ही कंवल ग्रेवाल को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर फैंस को बताया कि राजवीर जवंदा अभी जिंदा हैं और उनका इलाज चल रहा है। कंवल ने कहा, "मैं मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में हूं, जहां राजवीर का इलाज चल रहा है और वह ठीक हो रहे हैं। उनकी हालत गंभीर है, लेकिन इलाज जारी है।"
झूठी खबरों पर निराशा जताते हुए कंवल ने लोगों से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की। उन्होंने कहा, "राजवीर अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। हाथ जोड़कर, मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे मुश्किल समय में गलत जानकारी न फैलाएं और उनके लिए दुआ करें।"
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग