Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

सिंगर राजवीर जवंदा की मौत की अफवाहों ने मचाया तहलका, हाथ जोड़कर दोस्त ने दिया बड़ा अपडेट

Singer Rajvir Jawanda: पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की मौत की झूठी खबर फैली थी अब उनके दोस्त ने सिंगर के बारे में कहा है कि वह अभी जिंदा हैं, लेकिन उनके लिए दुआ करें।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 29, 2025

Singer Rajvir Jawanda health update

पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की फैली मौत की झूठी खबर

Singer Rajvir Jawanda: फेमस पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा इस समय हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उनका हाल ही में उनका हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक्सीडेंट हो गया था। जिसके बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और खबर थी कि उनकी हालत बेहद नाजुक बताई गई थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर सिंगर की मौत की झूठी खबरें वायरल हो गईं, जिसने उनके फैंस को बुरी तरह परेशान कर दिया। अब उनके साथी गायक कंवल ग्रेवाल ने सच्चाई बताते हुए लोगों से खास अपील की है।

सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें (Singer Rajvir Jawanda)

राजवीर के साथ यह हादसा तब हुआ जब वह अपनी मोटरसाइकिल पर शिमला जा रहे थे। बद्दी के पास उनकी बाइक का कंट्रोल खो गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तुरंत मोहाली के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल के मुताबिक, सिंगर के सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसे में हादसे के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर राजवीर जवंदा को लेकर भ्रामक 'RIP' पोस्ट की बाढ़ आ गई, जिससे फैंस के बीच घबराहट फैल गई।

साथी गायक ने की भावुक अपील (Singer Rajvir Jawanda Accident)

इन झूठी अफवाहों को रोकने के लिए ही कंवल ग्रेवाल को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर फैंस को बताया कि राजवीर जवंदा अभी जिंदा हैं और उनका इलाज चल रहा है। कंवल ने कहा, "मैं मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में हूं, जहां राजवीर का इलाज चल रहा है और वह ठीक हो रहे हैं। उनकी हालत गंभीर है, लेकिन इलाज जारी है।"

झूठी खबरों पर निराशा जताते हुए कंवल ने लोगों से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की। उन्होंने कहा, "राजवीर अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। हाथ जोड़कर, मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे मुश्किल समय में गलत जानकारी न फैलाएं और उनके लिए दुआ करें।"

ये भी पढ़ें

फेमस सिंगर Rajvir Jawanda की हालत नाजुक, एक्सीडेंट के बाद आया था हार्ट अटैक, वेंटिलेटर पर रखे गए
बॉलीवुड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

29 Sept 2025 12:21 pm

Hindi News / Entertainment / सिंगर राजवीर जवंदा की मौत की अफवाहों ने मचाया तहलका, हाथ जोड़कर दोस्त ने दिया बड़ा अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

17 साल का लड़का और 14 साल की लड़की, इस फिल्म ने दिखाई थी किशोरावस्था के प्यार की सच्ची कहानी

1973 Film Bobby
बॉलीवुड

तलाक-डिप्रेशन और ड्रग्स ने इस सुपरस्टार को किया था बर्बाद, 9 साल बाद इंडस्ट्री में एंट्री कर तोड़े सारे रिकॉर्ड

बॉलीवुड

कौन है वो चाइल्ड आर्टिस्ट जिसकी आग में जलने से हुई मौत, भाई का भी हुआ निधन, पिता ने लिया अब बड़ा फैसला

Who is Veer Sharma Dies at 10
TV न्यूज

फेमस एक्टर की पहली पत्नी की हुई मौत, बेटे का हुआ बुरा हाल, लिखा इमोशनल नोट

Mahesh Manjrekar First Wife Deepa Mehta Dies
बॉलीवुड

सदमे में साउथ फिल्म इंडस्ट्री, करूर हादसे पर मोहनलाल और ममूटी का दर्द छलका

Karur Stampede Latest Update
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.