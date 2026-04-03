Dhurandhar 2 के बाद फिर गरजेगा एसपी चौधरी, ‘आखरी सवाल’ देख फैंस के उड़े होश

फिल्म 'आखरी सवाल' एक सामाजिक और राजनीतिक ड्रामा फिल्म है, जिसका डायरेक्शन नेशनल अवॉर्ड विनर अभिजीत मोहन वारंग ने किया है। अगर फिल्म की बात करें, तो फिल्म की कहानी भारत के ऐतिहासिक और संवेदनशील मुद्दों को रेखांकित करती है, जैसे महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगे बैन और बाबरी मस्जिद सहित कई विवादित घटनाएं सामने आई थी। साथ ही, फिल्म का अंदाज निडर और बेबाक है, जो दर्शकों को उन सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर करता है जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। इसके टीजर को देख फैंस ने संजय दत्त की काफी सराहना की है और इनके लुक को दमदार और खुखांर बताया है।