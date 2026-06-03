कैदी नंबर 71 बनीं ट्विशा शर्मा की सास खुद दे चुकी 39 दोषियों को सजा, रौब और रुतबा अब भी नहीं हुआ कम

Twisha Sharma Death News: ट्विशा शर्मा मौत मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस केस में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है, वह है पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह। एक समय अदालत में जिनके फैसलों को अंतिम मानकर लोग सम्मान से सिर झुकाते थे, आज वही न्यायपालिका की पूर्व अधिकारी जांच एजेंसियों के सवालों का सामना कर रही हैं। इस मामले ने न सिर्फ एक चर्चित परिवार को सुर्खियों में ला दिया है बल्कि न्यायिक गलियारों में भी कई पुरानी यादें ताजा कर दी हैं।