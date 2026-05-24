आखिरी व्हाट्सएप मैसेज खोलेंगे अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत का राज? सीबीआई रीक्रिएट कराएगी सीन

CBI के रडार पर सबसे पहले ट्विशा द्वारा अपनी मां को भेजे गए वह वॉट्सऐप मैसेज हैं, जिनमें उन्होंने अपनी जिंदगी में चल रही समस्या, मानसिक प्रताड़ना और गहरे दर्द का जिक्र किया था। जांचकर्ता यह कड़ियों से कड़ियां मिलाकर देख रहे हैं कि क्या ट्विशा की मानसिक स्थिति में यह बदलाव धीरे-धीरे आया था या मौत से ठीक पहले कोई ऐसी बड़ी घटना घटी जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया था। इसके लिए ट्विशा के फोन की आखिरी वॉट्सऐप चैट, कॉल लॉग्स और उनकी टाइमिंग का बारीकी से जांच की जा रही है, जो इस मामले को सुलझाने में सबसे अहम कड़ी साबित हो सकते हैं।