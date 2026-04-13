मोनालिसा केस में फरमान को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक, लेकिन बढ़ती जा रही हैं रहस्यमयी परतें

Monalisa Bhosle-Farman Khan Marriage Controversy: प्रयागराज महाकुंभ में रुद्राक्ष की मालाएं बेचते हुए अपनी बिल्लौरी आंखों के कारण चर्चा में आईं मोनालिसा केस से जुड़े बहुचर्चित मामले में एक बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। उनके पति बताए जा रहे मोहम्मद फरमान खान को केरल हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। अदालत ने गिरफ्तारी पर 20 मई तक रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें अस्थायी सुरक्षा प्रदान की है।