कौन हैं विद्यान माने? स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल कंट्रोवर्सी से है जिनका कनेक्शन

Vidnyan Mane: हाल ही में एक नाम सुर्खियों में और चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका नाम है। बता दें कि HT को दिए एक इंटरव्यू में विद्यान माने ने पलाश मुच्छल पर 40 लाख रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया था कि वो स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त हैं और उनकी शादी से पहले की रस्मों और फंक्शन्स में भी मौजूद थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शादी से पहले पलाश को एक लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा गया था।