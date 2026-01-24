कौन हैं विद्यान माने? स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल कंट्रोवर्सी से है जिनका कनेक्शन

कौन हैं विद्यान माने? (फोटो सोर्स: palash_muchhal and vidnyanmane)
Vidnyan Mane: हाल ही में एक नाम सुर्खियों में और चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका नाम है। बता दें कि HT को दिए एक इंटरव्यू में विद्यान माने ने पलाश मुच्छल पर 40 लाख रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया था कि वो स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त हैं और उनकी शादी से पहले की रस्मों और फंक्शन्स में भी मौजूद थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शादी से पहले पलाश को एक लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा गया था।
आपको बता दें कि विद्यान माने मराठी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। मनोरंजन जगत से जुड़े होने के अलावा, माने एक राजनेता भी हैं।
2024 में, उन्होंने मिराज निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके अलावा विद्यान माने सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 183 हजार फॉलोअर्स हैं और उनके बायो में लिखा है, "प्रोड्यूसरl एक्टर- मराठी फिल्म इंडस्ट्री, खाने-पीने का शौकीन, यात्रा प्रेमी, समाजवादी, क्रिकेट, शतरंज और बैडमिंटन के खेल प्रेमी।"
2024 में, माने ने फिल्म 'नज़रिया' के सेट की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसका निर्माण उन्होंने ही किया था और निर्देशन पलाश मुच्छल ने किया था। उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, "अपने पसंदीदा जुनून - फिल्मों की ओर वापसी। हालांकि, इस बार मैं एक निर्माता के रूप में बॉलीवुड की दुनिया में कदम रख रहा हूं… विज्ञान माने स्टूडियोज !! (sic)।"
हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में माने ने खुलासा किया, “मैं शादी के फंक्शन (23 नवंबर, 2025) में मौजूद था, जब उन्हें एक दूसरी महिला के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा गया। भयानक सीन था, भारतीय महिला क्रिकेटरों ने उनकी पिटाई कर दी। पूरा परिवार ही चोर है। मुझे लगा था कि उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन यह सांगली में ही सिमट गई। मेरे लिए यह पूरी तरह उल्टा पड़ गया।”
माने का इंटरव्यू वायरल होने के बाद पलाश ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, “सांगली के विज्ञान माने द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों के मद्देनजर, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ ये दावे पूरी तरह निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। ये मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए गए हैं।”
"और उन्हें बिना चुनौती के नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे वकील, श्रेयांश मिथारे, सभी कानूनी रास्ते तलाश रहे हैं, और इस मामले को सटीक कानूनी चैनलों के माध्यम से ही निपटाया जाएगा," पोस्ट में आगे लिखा था।
