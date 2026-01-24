24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

कौन हैं विद्यान माने? स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल कंट्रोवर्सी से है जिनका कनेक्शन

Vidnyan Mane: स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त होने का दावा करने वाले विद्यान माने ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि भारतीय क्रिकेटर की शादी से पहले उनके पूर्व मंगेतर पलाश मुच्छल को एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था। इस खबर ने सोशल मीडिया पर बहुत जोर पकड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये विद्यान माने कौन हैं? तो यहां पढ़ें पूरी जानकारी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 24, 2026

Vidnyan Mane

कौन हैं विद्यान माने? (फोटो सोर्स: palash_muchhal and vidnyanmane)

Vidnyan Mane: हाल ही में एक नाम सुर्खियों में और चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका नाम है। बता दें कि HT को दिए एक इंटरव्यू में विद्यान माने ने पलाश मुच्छल पर 40 लाख रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया था कि वो स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त हैं और उनकी शादी से पहले की रस्मों और फंक्शन्स में भी मौजूद थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शादी से पहले पलाश को एक लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा गया था।

कौन हैं विद्यान माने?

आपको बता दें कि विद्यान माने मराठी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। मनोरंजन जगत से जुड़े होने के अलावा, माने एक राजनेता भी हैं।

2024 में, उन्होंने मिराज निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके अलावा विद्यान माने सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 183 हजार फॉलोअर्स हैं और उनके बायो में लिखा है, "प्रोड्यूसरl एक्टर- मराठी फिल्म इंडस्ट्री, खाने-पीने का शौकीन, यात्रा प्रेमी, समाजवादी, क्रिकेट, शतरंज और बैडमिंटन के खेल प्रेमी।"

2024 में, माने ने फिल्म 'नज़रिया' के सेट की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसका निर्माण उन्होंने ही किया था और निर्देशन पलाश मुच्छल ने किया था। उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, "अपने पसंदीदा जुनून - फिल्मों की ओर वापसी। हालांकि, इस बार मैं एक निर्माता के रूप में बॉलीवुड की दुनिया में कदम रख रहा हूं… विज्ञान माने स्टूडियोज !! (sic)।"

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी के बारे में विज्ञान माने ने क्या कहा?

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में माने ने खुलासा किया, “मैं शादी के फंक्शन (23 नवंबर, 2025) में मौजूद था, जब उन्हें एक दूसरी महिला के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा गया। भयानक सीन था, भारतीय महिला क्रिकेटरों ने उनकी पिटाई कर दी। पूरा परिवार ही चोर है। मुझे लगा था कि उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन यह सांगली में ही सिमट गई। मेरे लिए यह पूरी तरह उल्टा पड़ गया।”

पलाश मुच्छल का अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब

माने का इंटरव्यू वायरल होने के बाद पलाश ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, “सांगली के विज्ञान माने द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों के मद्देनजर, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ ये दावे पूरी तरह निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। ये मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए गए हैं।”

"और उन्हें बिना चुनौती के नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे वकील, श्रेयांश मिथारे, सभी कानूनी रास्ते तलाश रहे हैं, और इस मामले को सटीक कानूनी चैनलों के माध्यम से ही निपटाया जाएगा," पोस्ट में आगे लिखा था।

ये भी पढ़ें

24, 25, 26, 27 जनवरी पुलिस कस्टडी में रहेंगे फेमस फिल्ममेकर KRK, कोर्ट ने भेजा जेल
बॉलीवुड
krk

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

24 Jan 2026 04:41 pm

Hindi News / Entertainment / कौन हैं विद्यान माने? स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल कंट्रोवर्सी से है जिनका कनेक्शन

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

युजवेंद्र चहल-आरजे महवश की टूटा रिश्ता! पहले एक-दूसरे को किया अनफॉलो, अब क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

Chahal-RJ Mahvash Instagram Unfollowed
बॉलीवुड

2 घंटे 45 मिनट की फिल्म ने ट्रेंडिंग लिस्ट में मारी बाजी, फिर भी शंकर को नहीं मिला मुक्ति का प्यार, देख छलके आसूं

Tere Ishq Mein
मनोरंजन

24 साल की शादी टूटी, तलाक के 3 साल बाद सोहेल खान की पत्नी का बड़ा खुलासा

सोहेल खान की पत्नी Seema Sajdeh
बॉलीवुड

अंकल ने कमर छुई, बुजुर्ग करने लगे अश्लील हरकतें… मौनी रॉय के साथ शादी में हुई बदतमीजी

Mouni Roy faced Harassment At Haryana Event said uncle touched my waist old men made lewd gestures
बॉलीवुड

24, 25, 26, 27 जनवरी पुलिस कस्टडी में रहेंगे फेमस फिल्ममेकर KRK, कोर्ट ने भेजा जेल

krk
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.