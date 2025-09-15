12 साल की बच्ची पर जीजा-बुआ के बेटे की खराब हो गई नियत, रिश्ता कराने के बहाने ले गए और…

जलेसर थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक 12 वर्षीय बालिका के साथ उसके जीजा और फुफेरे भाई ने बलात्कार किया। तबीयत बिगड़ने पर बच्ची ने परिजनों को मामले की जानकारी दी तो उनके पैरे तले जमीन खिसक गई।
फिरोजाबाद के थाना रजावली क्षेत्र के गांव निवासी पीड़िता की मां ने पुलिस को दी तहरीर दी। पीड़िता की मां ने बताया कि 8 सितंबर को घर पर ननद का बेटा शीलू निवासी नगला चांद थाना जलेसर और उनका चचेरा दामाद सोनू निवासी नूरपुर, थाना हाथरस जंक्शन आए थे। पीड़िता के पिता ने बेटी के लिए रिश्ता देखने की बात कही। इस पर शीलू ने लड़की को साथ ले जाकर दिखाने की बात कही। करीबी रिश्तेदारी और विश्वास के कारण हमने बेटी को दोनों के साथ भेज दिया।
शिलू और सोने ने रास्ते में शराब पी। इसके बाद बेटी को लेकर वे जलेसर क्षेत्र स्थित एक बंद पड़े ईंट-भट्ठे पर ले गए। यहीं दोनों ने बेटी को डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद सोनू अपने गांव लौट गया, जबकि शीलू बेटी को अपने गांव ले गया। अगले दिन दवाई दिलवाने के बाद शीलू उसे घर छोड़ गया।
शुरुआत में भय और शर्म के कारण बेटी ने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन शनिवार को उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जब हमने उससे कारण पूछा तो रोते हुए पूरी घटना बयां कर दी। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है। मामले की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि आरोपी फिलहाल फरार हैं, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।