एटा

12 साल की बच्ची पर जीजा-बुआ के बेटे की खराब हो गई नियत, रिश्ता कराने के बहाने ले गए और…

एटा के जलेसर थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। परिवार के भरोसे का फायदा उठाकर जीजा और बुआ के बेटे ने मासूम के साथ बलात्कार किया।

एटा

Aman Pandey

Sep 15, 2025

gwalior
21 year old girl raped on pretext of marriage (demo pic)

जलेसर थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक 12 वर्षीय बालिका के साथ उसके जीजा और फुफेरे भाई ने बलात्कार किया। तबीयत बिगड़ने पर बच्ची ने परिजनों को मामले की जानकारी दी तो उनके पैरे तले जमीन खिसक गई।

जानें क्या है पूरा मामला

फिरोजाबाद के थाना रजावली क्षेत्र के गांव निवासी पीड़िता की मां ने पुलिस को दी तहरीर दी। पीड़िता की मां ने बताया कि 8 सितंबर को घर पर ननद का बेटा शीलू निवासी नगला चांद थाना जलेसर और उनका चचेरा दामाद सोनू निवासी नूरपुर, थाना हाथरस जंक्शन आए थे। पीड़िता के पिता ने बेटी के लिए रिश्ता देखने की बात कही। इस पर शीलू ने लड़की को साथ ले जाकर दिखाने की बात कही। करीबी रिश्तेदारी और विश्वास के कारण हमने बेटी को दोनों के साथ भेज दिया।

ईंट-भट्ठे पर ले जाकर किया हैवानियत

शिलू और सोने ने रास्ते में शराब पी। इसके बाद बेटी को लेकर वे जलेसर क्षेत्र स्थित एक बंद पड़े ईंट-भट्ठे पर ले गए। यहीं दोनों ने बेटी को डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद सोनू अपने गांव लौट गया, जबकि शीलू बेटी को अपने गांव ले गया। अगले दिन दवाई दिलवाने के बाद शीलू उसे घर छोड़ गया।

तबीयत बिगड़ने पर खुला राज

शुरुआत में भय और शर्म के कारण बेटी ने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन शनिवार को उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जब हमने उससे कारण पूछा तो रोते हुए पूरी घटना बयां कर दी। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है। मामले की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि आरोपी फिलहाल फरार हैं, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2025 09:08 am

Published on:

15 Sept 2025 09:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Etah / 12 साल की बच्ची पर जीजा-बुआ के बेटे की खराब हो गई नियत, रिश्ता कराने के बहाने ले गए और…

