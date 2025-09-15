12 साल की बच्ची पर जीजा-बुआ के बेटे की खराब हो गई नियत, रिश्ता कराने के बहाने ले गए और…

फिरोजाबाद के थाना रजावली क्षेत्र के गांव निवासी पीड़िता की मां ने पुलिस को दी तहरीर दी। पीड़िता की मां ने बताया कि 8 सितंबर को घर पर ननद का बेटा शीलू निवासी नगला चांद थाना जलेसर और उनका चचेरा दामाद सोनू निवासी नूरपुर, थाना हाथरस जंक्शन आए थे। पीड़िता के पिता ने बेटी के लिए रिश्ता देखने की बात कही। इस पर शीलू ने लड़की को साथ ले जाकर दिखाने की बात कही। करीबी रिश्तेदारी और विश्वास के कारण हमने बेटी को दोनों के साथ भेज दिया।