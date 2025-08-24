घर गिरने की घटना में एक ही परिवार के आठ लोग दबे, मचा  हड़कंप

फर्रुखाबाद में लगातार हो रही बारिश और जल भराव के कारण एक मकान गिर गया। जिसके नीचे आठ लोग दब गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई। जिन्होंने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। एक की मौत हो गई। एक मासूम की हालत गंभीर बताई जाती है। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। तहसीलदार ने बताया कि पीड़ित परिवार को दैवीय आपदा से मिलने वाली राहत दिलाई जाएगी। पुलिस ने शव को कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना थाना राजा का रामपुर क्षेत्र का है। ‌