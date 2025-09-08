Case Update: दन…दे…दना दन…. लाठियां बरसाई! BJP सांसद की बहन को पीटते हुए वीडियो आया सामने

UP Crime: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की बहन के साथ बदसलूकी की गई। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी सांसद की बहन को बेरहमी से पीटते हुए एक आदमी दिखाई दे रहा है।
दरअसल, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत (Mukesh Rajput) की बहन ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाते शिकायत दर्ज करवाई। इस दौरान सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना सिंह ने कहा कि उनके ससुर लक्ष्मण सिंह ने उनके देवर राजेश और गिरीश के साथ मिलकर हमला किया। साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई।
मामले में अपडेट सामने आया है। सोशल मीडिया एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जो आदमी बीजेपी सांसद की बहन को पीट रहा है वह उनका ससुर है। 17 साल पहले सांसद की बहन की शादी कासगंज में हुई थी।
रीना सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि रविवार दोपहर जब वह नहा रही थीं इस दौरान उनके ससुर और देवर गिरीश ने बाथरूम की खिड़की से उनका वीडियो बनाने की भी कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो उनको गाली देते हुए उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि ससुर ने लाइसेंसी राइफल तानकर उन्हें गोली मारने की धमकी दी। रीना सिंह के मुताबिक उन्हें डंडे से पीटा गया।
घटना को लेकर सहावर के SHO चमन गोस्वामी ने कहा कि शिकायत के आधार पर लक्ष्मण सिंह, राजेश और गिरीश के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।