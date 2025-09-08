Case Update: दन…दे…दना दन…. लाठियां बरसाई! BJP सांसद की बहन को पीटते हुए वीडियो आया सामने

रीना सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि रविवार दोपहर जब वह नहा रही थीं इस दौरान उनके ससुर और देवर गिरीश ने बाथरूम की खिड़की से उनका वीडियो बनाने की भी कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो उनको गाली देते हुए उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि ससुर ने लाइसेंसी राइफल तानकर उन्हें गोली मारने की धमकी दी। रीना सिंह के मुताबिक उन्हें डंडे से पीटा गया।