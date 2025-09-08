Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

एटा

Case Update: दन…दे…दना दन…. लाठियां बरसाई! BJP सांसद की बहन को पीटते हुए वीडियो आया सामने

Case Update: बीजेपी सांसद की बहन को बेरहमी से पीटने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखें पूरा वायरल वीडियो।

एटा

Harshul Mehra

Sep 08, 2025

UP Crime
बीजेपी सांसद की बहन पर बरसाई लाठियां। फोटो सोर्स-X

UP Crime: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की बहन के साथ बदसलूकी की गई। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी सांसद की बहन को बेरहमी से पीटते हुए एक आदमी दिखाई दे रहा है।

पहले जानें पूरा मामला

दरअसल, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत (Mukesh Rajput) की बहन ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाते शिकायत दर्ज करवाई। इस दौरान सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना सिंह ने कहा कि उनके ससुर लक्ष्मण सिंह ने उनके देवर राजेश और गिरीश के साथ मिलकर हमला किया। साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई।

ये भी पढ़ें

अब राशिद की खैर नहीं! 2 बच्चों के बाप ने 8 महीनों तक लगातार 11 साल की बच्ची से की दरिंदगी; वीडियो भी बनाया
बरेली
UP Crime

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

मामले में अपडेट सामने आया है। सोशल मीडिया एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जो आदमी बीजेपी सांसद की बहन को पीट रहा है वह उनका ससुर है। 17 साल पहले सांसद की बहन की शादी कासगंज में हुई थी।

शिकायत में रीना सिंह ने क्या आरोप लगाए?

रीना सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि रविवार दोपहर जब वह नहा रही थीं इस दौरान उनके ससुर और देवर गिरीश ने बाथरूम की खिड़की से उनका वीडियो बनाने की भी कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो उनको गाली देते हुए उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि ससुर ने लाइसेंसी राइफल तानकर उन्हें गोली मारने की धमकी दी। रीना सिंह के मुताबिक उन्हें डंडे से पीटा गया।

FIR दर्ज, मामले में जांच जारी

घटना को लेकर सहावर के SHO चमन गोस्वामी ने कहा कि शिकायत के आधार पर लक्ष्मण सिंह, राजेश और गिरीश के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

‘जिंदा रहना चाहती हो तो दो 500 करोड़’, महिला जज से मांगी गई रंगदारी; खूंखार डाकू…
प्रयागराज
UP Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

up news

UP News Hindi

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 12:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etah / Case Update: दन…दे…दना दन…. लाठियां बरसाई! BJP सांसद की बहन को पीटते हुए वीडियो आया सामने

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.