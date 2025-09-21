Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

एटा

Etah News: पॉक्सो कोर्ट में इंस्टाग्राम पर रील बना रहा था शख्स; 1000 रुपये जुर्माने के साथ जेल

Etah News: पॉक्सो कोर्ट में इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाले शख्स को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। शख्स पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

एटा

Harshul Mehra

Sep 21, 2025

etah news
पॉक्सो कोर्ट में इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए जेल। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Etah News: अपहरण और गैंगरेप से जुड़े एक संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान एक 25 साल के युवक को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते और अपलोड करते हुए पकड़ा गया।

कोर्ट में रील बनाने पर शख्स को जेल

इस पर कोर्ट ने शख्स को 15 दिन की कड़ी सजा और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। घटना शुक्रवार को एटा में हुई। कॉन्स्टेबल विनय कुमार ने देखा कि एक स्थानीय युवक कोर्ट परिसर में था, जो IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत एक अलग मामले में पेश होने आया था। जब कुमार ने देखा कि युवक चुपचाप रील बना रहा है तो उसने तुरंत स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) नरेंद्र पाल राणा को इसकी जानकारी दी।

ये भी पढ़ें

‘भानवी पागल हैं’; करीबी MLC ने बताया कब दिखाएंगे राजा भैया शस्त्रागार के हथियार?
लखनऊ
mlc akshay pratap singh close to raja bhaiya made statement about bhanvi singh

फोन जब्त, मामला दर्ज

इस गलती को गंभीरता से लेते हुए जज ने युवक का फोन जब्त करने और उसके खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। जज ने उसे एक घंटे में अपना जवाब देने को भी कहा। बचाव में युवक ने कहा कि "यह गलती से हुआ, क्योंकि उसका मोबाइल अपने आप वीडियो बनाने लगा था"। जज ने इसे 'बहाना' माना और एक घंटे बाद सजा सुना दी।

पांच पेज के अपने आदेश में जज राणा ने कहा: "मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के साथ धारा 23 (4) के तहत आरोपी को सजा देना न्यायोचित और उचित होगा।"

ये भी पढ़ें

‘अखिलेश यादव को इलाज की जरूरत, मैं नहीं चाहता वह आगरा आएं’: डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य
आगरा
Uttar Pradesh politics

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 01:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etah / Etah News: पॉक्सो कोर्ट में इंस्टाग्राम पर रील बना रहा था शख्स; 1000 रुपये जुर्माने के साथ जेल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.