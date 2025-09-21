Etah News: पॉक्सो कोर्ट में इंस्टाग्राम पर रील बना रहा था शख्स; 1000 रुपये जुर्माने के साथ जेल

इस पर कोर्ट ने शख्स को 15 दिन की कड़ी सजा और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। घटना शुक्रवार को एटा में हुई। कॉन्स्टेबल विनय कुमार ने देखा कि एक स्थानीय युवक कोर्ट परिसर में था, जो IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत एक अलग मामले में पेश होने आया था। जब कुमार ने देखा कि युवक चुपचाप रील बना रहा है तो उसने तुरंत स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) नरेंद्र पाल राणा को इसकी जानकारी दी।