Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

एटा

एक साथ उठे 7 जनाजे तो फफक पड़ा पूरा गांव, मासूमों का शव देखकर कांप उठा कलेजा, ठंडे पड़े चूल्हे

खाटू श्याम के लिए हंसी-खुशी घर से निकले लोग अब घरवालों को रोता छोड़ गए। हादसा इतना वीभत्स रहा कि कई को पहचान पाना तक मुश्किल हो रहा था। गांव में जैसे ही हादसे की खबर पहुंची सुबह का सन्नाटा चीत्कार में बदल गया। चूल्हे बंद हो गए। हर घर से लोग निकलकर गमजदा परिवारवालों के यहां पहुंच गए। उनकी आंखों में आंसू देख खुद भी रो पड़े।

एटा

Aman Pandey

Aug 14, 2025

agra News, agra Latest news, Rajasthan, road accident, families lost, Khatu Shyam, tragedy, राजस्थान, सड़क हादसा, परिवार, खाटू श्याम, दुख

असरौली गांव में बुधवार सुबह खुशी की जगह मातम पसर गया। रक्षाबंधन पर परिवार सहित खाटू श्याम के दर्शन को निकले लोग जब घर लौटे तो कफन में लिपटे हुए। दौसा में हुए भीषण हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। गांव के हर घर से रुदन की आवाजें आ रही थीं। चूल्हे ठंडे पड़ गए, आंगनों में सन्नाटा था, और गलियों में सिर्फ चीख-पुकार की गूंज। जो भी गमगीन परिवारों से मिलने पहुंचा, वह भी आंसुओं को रोक न सका। किसी ने बेटे को खोया, किसी ने बेटी को, तो किसी ने पूरे पूरा परिवार।

लाखन सिंह का उजड़ गया संसार

इस हादसे ने लाखन सिंह की पूरी दुनिया उजाड़ दी। एक ही झटके में उनकी पुत्रवधु सीमा, तीन साल की मासूम नातिन बाबू, बेटी सोनम और सिर्फ एक साल की धेवती नन्ही मिष्ठी हमेशा के लिए उनसे छिन गईं। घर के चार-चार चिराग बुझने के गम में लाखन सिंह की पत्नी फूट-फूटकर रो रही थी। उनकी कांपती जुबान पर बस एक ही पुकार थी— “हे भगवान, मेरे बच्चों को लौटा दो… मेरा उजड़ा घर फिर बसा दो।”

जयप्रकाश और संजू का टूटा परिवार

जयप्रकाश के लिए यह हादसा जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। एक ही पल में उन्होंने अपनी पत्नी शीला और सात साल के बेटे निर्मल को खो दिया। शीला अपने मायके से भतीजियां महक और सलोनी को भी दर्शन कराने लाई थीं, लेकिन दोनों मासूमों की जिंदगी भी इस मंजर में खत्म हो गई। वहीं, जयप्रकाश के चचेरे भाई संजीव उर्फ संजू की पत्नी और तीन साल की नन्ही बेटी पूर्वी भी इस भीषण हादसे की भेंट चढ़ गईं। संजीव का बेटा बच गया, क्योंकि उसे उन्होंने संयोग से दूसरी गाड़ी में बैठा दिया था।

गांव में शवों पहुंचते ही मची चीत्कार

बुधवार शाम जब सात शव असरौली पहुंचे, तो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चों के छोटे-छोटे शव देखकर गांव का दिल कांप उठा। देर रात तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चली। तीन बच्चों को गांव के बाहर दफनाया गया और तीन महिलाओं की चिताएं एक साथ श्मशान में जलाई गईं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2025 09:18 am

Published on:

14 Aug 2025 09:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Etah / एक साथ उठे 7 जनाजे तो फफक पड़ा पूरा गांव, मासूमों का शव देखकर कांप उठा कलेजा, ठंडे पड़े चूल्हे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.