एक साथ उठे 7 जनाजे तो फफक पड़ा पूरा गांव, मासूमों का शव देखकर कांप उठा कलेजा, ठंडे पड़े चूल्हे

असरौली गांव में बुधवार सुबह खुशी की जगह मातम पसर गया। रक्षाबंधन पर परिवार सहित खाटू श्याम के दर्शन को निकले लोग जब घर लौटे तो कफन में लिपटे हुए। दौसा में हुए भीषण हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। गांव के हर घर से रुदन की आवाजें आ रही थीं। चूल्हे ठंडे पड़ गए, आंगनों में सन्नाटा था, और गलियों में सिर्फ चीख-पुकार की गूंज। जो भी गमगीन परिवारों से मिलने पहुंचा, वह भी आंसुओं को रोक न सका। किसी ने बेटे को खोया, किसी ने बेटी को, तो किसी ने पूरे पूरा परिवार।