6 फीट लंबा कोबरा दो कुत्तों के बीच में फंसा, खौफनाक दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद

उत्तर प्रदेश के इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कोऑपरेटिव बैंक के पास रहने वाले प्रेम किशोर द्विवेदी के घर में अचानक कुत्ते भौंकने लगे। कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनकर घर के सभी सदस्य सतर्क हो गए। प्रेम किशोर ने सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। घर के दोनों कुत्ते कोबरा सांप के ऊपर भौंक रहे थे। उन्होंने वन जीव विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने सतर्कता से कोबरा को प्लास्टिक के पाइप के माध्यम से थैली में सुरक्षित किया और उसे जंगल में छोड़ दिया।