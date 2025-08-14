Patrika LogoSwitch to English

6 फीट लंबा कोबरा दो कुत्तों के बीच में फंसा, खौफनाक दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद

6 feet long cobra trapped between two dogs इटावा में घर के पालतू कुत्ते अचानक भौंकने लगे। कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर घर वाले सतर्क हो गए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उनके रोंगटे खड़े हुए। ‌

इटावा

Narendra Awasthi

Aug 14, 2025

6 feet long cobra trapped between two dogs इटावा के एक घर के पालतू कुत्ते अचानक भौंकने लगे। जिसकी आवाज सुनकर घर वाले भी जाग गये। शंका पर घर वालों ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो खौफनाक मंजर सामने आया। कुत्ते कोबरा सांप के ऊपर भौंक रहे थे। जो फन उठाकर फुंफकार मार रहा था। यह देखकर घरवालों के होश उड़ गए। आनन-फानन वन विशेषज्ञ को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे विशेषज्ञ ने अपने शिकंजे में लिया और जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद घर वालों ने राहत की सांस ली। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।

कोबरा सांप को देखकर कुत्ते भौंकने वालों

उत्तर प्रदेश के इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कोऑपरेटिव बैंक के पास रहने वाले प्रेम किशोर द्विवेदी के घर में अचानक कुत्ते भौंकने लगे। कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनकर घर के सभी सदस्य सतर्क हो गए। प्रेम किशोर ने सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। घर के दोनों कुत्ते कोबरा सांप के ऊपर भौंक रहे थे। उन्होंने वन जीव विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने सतर्कता से कोबरा को प्लास्टिक के पाइप के माध्यम से थैली में सुरक्षित किया और उसे जंगल में छोड़ दिया।

Published on:

14 Aug 2025 03:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / 6 फीट लंबा कोबरा दो कुत्तों के बीच में फंसा, खौफनाक दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद

