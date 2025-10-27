आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे हादसा: मथुरा से बलिया जा रहा कंटेनर अज्ञात वाहन से टकराया, दो की मौत, चार घायल

Agra Lucknow Expressway accident इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। जबकि चार अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 126 के निकट हुआ है। एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य किया। मृतकों में एक आजमगढ़ और दूसरा मथुरा का रहने वाला है। ‌घटना उसराहार थाना क्षेत्र की है।