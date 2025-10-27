Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटावा

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे हादसा: मथुरा से बलिया जा रहा कंटेनर अज्ञात वाहन से टकराया, दो की मौत, चार घायल

Agra Lucknow Expressway accident इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। जबकि चार अन्य घायल हो गए। मृतकों में एक आजमगढ़ का तो दूसरा मथुरा का रहने वाला था।

less than 1 minute read
Google source verification

इटावा

image

Narendra Awasthi

Oct 27, 2025

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हादसा (फोटो सोर्स- 'X' इटावा)

फोटो सोर्स- 'X' इटावा

Agra Lucknow Expressway accident इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। जबकि चार अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 126 के निकट हुआ है। एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य किया। मृतकों में एक आजमगढ़ और दूसरा मथुरा का रहने वाला है। ‌घटना उसराहार थाना क्षेत्र की है।

झपकी लगने के कारण हुआ हादसा

उत्तर प्रदेश के इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मथुरा से बलिया जा रहा कंटेनर आगे जा रहे वाहन से टकरा गया। टक्कर के बाद मौके पर कोहराम मच गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर का अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और चीख पुकार मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची उसराहार थाना पुलिस ने राहत का बचाव कार्य चलाया।

दो की मौत, चार घायल

घायलों में 50 वर्षीय वीरेंद्र पुत्र हरदेव निवासी कप्तानगंज आजमगढ़, 45 वर्षीय मोहम्मद शाहीन पुत्र वली निवासी कोसी कला मथुरा, रविंद्र यादव निवासी बलिया, शाहिद निवासी मथुरा, रामाश्रय निवासी कानपुर देहात, वीरेंद्र पुत्र भोलानाथ निवासी अंबेडकर नगर और धनंजय को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज सैफई में भर्ती कराया गया। जहां वीरेंद्र पुत्र हरदेव और मोहम्मद शाहीन पुत्र वली की मृत्यु हो गई। अन्य घायलों का उपचार चल रहा है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसराहार थाना पुलिस ने बताया कि मृतक परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 09:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे हादसा: मथुरा से बलिया जा रहा कंटेनर अज्ञात वाहन से टकराया, दो की मौत, चार घायल

बड़ी खबरें

View All

इटावा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आगरा में नकली नोटों की छपाई, इटावा में इस्तेमाल, पांच अभियुक्त गिरफ्तार, अन्य की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम गठित

इटावा

महिला सिपाही का शारीरिक शोषण, एक युवक पर मुकदमा दर्ज, हुआ गिरफ्तार

महिला सिपाही ने दर्ज कराया मुकदमा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
इटावा

बड़ी कार्रवाई: दो सगे गैंगस्टर भाइयों की 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, डीएम के आदेश पर कराई गई मुनादी

राजस्व टीम ने सीज की जमीन (फोटो सोर्स- 'X' Etawah पुलिस वीडियो ग्रैब)
इटावा

मायावती एनडीए में शामिल होंगी? जानें- क्या कहते हैं संजय निषाद, बोले- सपा ने अंबेडकरवादी मिशन को कमजोर किया

इटावा

कथावाचक के अपमान के बाद उपद्रव, पुलिस पर पथराव, मुख्य साजिश कर्ता गगन यादव गिरफ्तार

हिंसा का मुख्य आरोपी गगन यादव मेरठ से गिरफ्तार, एसपी देहात (फोटो सोर्स- 'X' Etawah police वीडियो ग्रैब)
इटावा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.