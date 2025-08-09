9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इटावा

अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला, बोले- टॉप 10 माफियाओं की सूची नहीं दे रही

Akhilesh Yadav says- not giving list of top 10 mafias इटावा में अखिलेश यादव ने मतदाता सूची, बंद हो रहे हैं स्कूल, टॉप 10 माफिया आदि को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि माफियाओं की सूची नहीं दी जा रही है।

इटावा

Narendra Awasthi

Aug 09, 2025

Akhilesh Yadav says- not giving list of top 10 mafias इटावा में बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग वोटो की चोरी नहीं डकैती की है। चुनाव आयोग को लेकर चिंता बनी है कि आयोग न्याय करेगा कि नहीं। यूपी के उपचुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। वोटो का अपहरण किया गया है। अखिलेश यादव रक्षाबंधन के अवसर पर परिवार के साथ इटावा पहुंचे थे। जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सपा की महिला कार्यकर्ताओं से राखी भी बंधवाई।

नकल से पास होने वाले 'ग' से गधा कहते हैं

उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि नकल से वह लोग पास हुए हैं जो 'ग' से गधा कहते हैं। हमारे लिए तो गांव-गांव में पाठशाला जरूरी है। जहां गरीब बच्चे पढ़ सकें। सरकार बंद स्कूलों की सूची भी नहीं दे पा रही है और यह सब इसलिए हो रहा है कि गरीबों के बच्चे पढ़ ना पाए।

ये भी पढ़ें

पुलिस ने किया खुलासा: बेटे ने करवा दी मां की हत्या, हुआ खौफनाक खुलासा, तीन गिरफ्तार
इटावा
पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी (फोटो सोर्स- 'X' इटावा पुलिस)

18 हजार वोटरों के नाम काटे गए

वोटर लिस्ट को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। बोले भाजपा ने 18 हजार लोगों के नाम कटवा दिए। जिन्होंने 2019 में वोट डाला था। उनकी सूची पार्टी ने दी थी। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर कार्य कर रही है। उपचुनाव में बीजेपी के पक्ष में काम किया गया है। फिर चाहे कुंदरकी का चुनाव हो या फिर मीरपुर का। अयोध्या के चुनाव में चोरी-डकैती-अपहरण सब कुछ हुआ। प्रशासन भी इस मामले में शामिल है।‌ चुनाव के दौरान एक व्यक्ति पकड़ा गया था। जो 6-6 बार वोट डालकर आया था।

टॉप 10 माफियाओं की सूची नहीं मिल रही

अखिलेश यादव ने कहा कि डीजीपी और सरकार से उन्होंने कई बार मांग की कि टॉप 10 अपराधियों की सूची दे दें। लेकिन नहीं दी गई। अगली मुलाकात में पत्रकारों से इटावा जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची मांगूंगा। आप लोग इटावा के टॉप 10 माफियाओं की सूची संबंधित अधिकारी से मांगिए। जिले की सूची मिलने के बाद प्रदेश की भी सूची मिल जाएगी। जब तक टॉप टेन माफियाओं की सूची नहीं आती है तब तक असली माफिया सरकार है जो माफियाओं के साथ खड़ी है।

ये भी पढ़ें

August month Public Holidays: 9, 10, 14, 15, 16, 17 अगस्त को रहेगा अवकाश, जानें वजह
कन्नौज
अगस्त महीने में सार्वजनिक अवकाश (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 10:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला, बोले- टॉप 10 माफियाओं की सूची नहीं दे रही

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.