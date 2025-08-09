अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला, बोले- टॉप 10 माफियाओं की सूची नहीं दे रही

Akhilesh Yadav says- not giving list of top 10 mafias इटावा में बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग वोटो की चोरी नहीं डकैती की है। चुनाव आयोग को लेकर चिंता बनी है कि आयोग न्याय करेगा कि नहीं। यूपी के उपचुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। वोटो का अपहरण किया गया है। अखिलेश यादव रक्षाबंधन के अवसर पर परिवार के साथ इटावा पहुंचे थे। जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सपा की महिला कार्यकर्ताओं से राखी भी बंधवाई।
उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि नकल से वह लोग पास हुए हैं जो 'ग' से गधा कहते हैं। हमारे लिए तो गांव-गांव में पाठशाला जरूरी है। जहां गरीब बच्चे पढ़ सकें। सरकार बंद स्कूलों की सूची भी नहीं दे पा रही है और यह सब इसलिए हो रहा है कि गरीबों के बच्चे पढ़ ना पाए।
वोटर लिस्ट को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। बोले भाजपा ने 18 हजार लोगों के नाम कटवा दिए। जिन्होंने 2019 में वोट डाला था। उनकी सूची पार्टी ने दी थी। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर कार्य कर रही है। उपचुनाव में बीजेपी के पक्ष में काम किया गया है। फिर चाहे कुंदरकी का चुनाव हो या फिर मीरपुर का। अयोध्या के चुनाव में चोरी-डकैती-अपहरण सब कुछ हुआ। प्रशासन भी इस मामले में शामिल है। चुनाव के दौरान एक व्यक्ति पकड़ा गया था। जो 6-6 बार वोट डालकर आया था।
अखिलेश यादव ने कहा कि डीजीपी और सरकार से उन्होंने कई बार मांग की कि टॉप 10 अपराधियों की सूची दे दें। लेकिन नहीं दी गई। अगली मुलाकात में पत्रकारों से इटावा जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची मांगूंगा। आप लोग इटावा के टॉप 10 माफियाओं की सूची संबंधित अधिकारी से मांगिए। जिले की सूची मिलने के बाद प्रदेश की भी सूची मिल जाएगी। जब तक टॉप टेन माफियाओं की सूची नहीं आती है तब तक असली माफिया सरकार है जो माफियाओं के साथ खड़ी है।