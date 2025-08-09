अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला, बोले- टॉप 10 माफियाओं की सूची नहीं दे रही

Akhilesh Yadav says- not giving list of top 10 mafias इटावा में बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग वोटो की चोरी नहीं डकैती की है। चुनाव आयोग को लेकर चिंता बनी है कि आयोग न्याय करेगा कि नहीं। यूपी के उपचुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। वोटो का अपहरण किया गया है। अखिलेश यादव रक्षाबंधन के अवसर पर परिवार के साथ इटावा पहुंचे थे। जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सपा की महिला कार्यकर्ताओं से राखी भी बंधवाई।