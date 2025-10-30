सेना के जवान की शादी का 6 महीने में ही खौफनाक अंत, मोबाइल पर बातचीत के बाद पत्नी फांसी पर झूली

Etawah suicide इटावा में सैनिक की पत्नी ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी घरवालों को उस समय हुई, जब उन्होंने कमरे के अंदर शव को फांसी के फंदे से लटका देखा। इसलिए 25 दिनों से महिला अपने मायके में रह रही थी और उसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे इटावा में प्लॉट और 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। इसीलिए बेटी को मारपीट कर घर से निकाल दिया। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतका घर की इकलौती बेटी थी। सभी का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र की है।