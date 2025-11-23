सैफई में भाई की हल्दी: अखिलेश-डिंपल शामिल, खाने की लाइन में दिखे; 25 नवंबर को होगी शादी

आर्यन यादव, मुलायम सिंह यादव के तीसरे नंबर के भाई दिवंगत राजपाल यादव के बेटे हैं। उनके बड़े भाई अभिषेक यादव (अंशुल) इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। और उनकी मां प्रेमलता यादव भी इसी पद पर रह चुकी हैं।

आर्यन की शुरुआती पढ़ाई इटावा में हुई। इसके बाद उन्होंने डीपीएस नोएडा से 12वीं तक की पढ़ाई की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करने के बाद वे इंग्लैंड गए और कार्डिफ यूनिवर्सिटी से बीएससी (बिजनेस) किया। साल 2019 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से मास्टर ऑफ कॉमर्स पूरा किया। यही यूनिवर्सिटी अखिलेश यादव की भी हायर एजुकेशन वाली है।