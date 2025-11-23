सैफई में भाई की हल्दी: अखिलेश-डिंपल शामिल, खाने की लाइन में दिखे; 25 नवंबर को होगी शादी

अखिलेश यादव फोटो सोर्स X अकाउंट
इटावा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी 25 नवंबर को होने जा रही है। आर्यन की शादी सुप्रीम कोर्ट की वकील सेरिंग से तय हुई है। शादी से पहले रविवार को सैफई में हल्दी और लग्नोत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल और चाचा शिवपाल यादव समेत पूरा यादव परिवार मौजूद रहा।
अखिलेश यादव ने कार्यक्रम की कुछ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा किए हैं। एक वीडियो में वे बच्चों की लाइन में खड़े होकर हाथ में प्लेट लिए खाना लेते दिख रहे हैं। पारिवारिक माहौल में सजावट, संगीत और परंपरागत रस्मों ने समारोह को खास बना दिया। अखिलेश खुद मेहमानों को खाना परोसते भी नजर आए। परिवार के सभी सदस्यों ने ग्रुप फोटो खिंचवाकर इस मौके को यादगार बना लिया।
आर्यन यादव, मुलायम सिंह यादव के तीसरे नंबर के भाई दिवंगत राजपाल यादव के बेटे हैं। उनके बड़े भाई अभिषेक यादव (अंशुल) इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। और उनकी मां प्रेमलता यादव भी इसी पद पर रह चुकी हैं।
आर्यन की शुरुआती पढ़ाई इटावा में हुई। इसके बाद उन्होंने डीपीएस नोएडा से 12वीं तक की पढ़ाई की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करने के बाद वे इंग्लैंड गए और कार्डिफ यूनिवर्सिटी से बीएससी (बिजनेस) किया। साल 2019 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से मास्टर ऑफ कॉमर्स पूरा किया। यही यूनिवर्सिटी अखिलेश यादव की भी हायर एजुकेशन वाली है।
आर्यन की होने वाली पत्नी सेरिंग, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करती हैं। उनके पिता रिंगजन अंगचुक लद्दाख के प्रमुख ठेकेदारों में गिने जाते हैं। दोनों की सगाई 15 दिसंबर 2024 को दिल्ली में हुई थी। पहले शादी मार्च 2025 में तय थी। लेकिन जनवरी में आर्यन के पिता के निधन के बाद तारीख बढ़ा दी गई।
शादी के लिए सैफई और आसपास के इलाकों में जोरदार तैयारियाँ की जा रही हैं। घर और पूरा क्षेत्र रोशनी और सजावट से जगमगा रहा है। सपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में भी उत्साह है। शादी में प्रदेश के नेताओं, सपा समर्थकों और कई VIP मेहमानों के आने की उम्मीद है।
