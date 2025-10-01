मुख्यमंत्री की घोषणा: 7 अक्टूबर को मिली नई छुट्टी, आज और कल स्कूल कॉलेज बैंक बंद, 28 अक्टूबर भी छुट्टी

Chief Minister announced new public holiday अक्टूबर महीने की शुरुआत शारदीय नवरात्र की महानवमी और दशहरा से हो रही है। 1 अक्टूबर को महानवमी और दशहरा होने के कारण प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। 2 अक्टूबर को भी सरकारी विद्यालयों में अवकाश रहेगा। प्रदेश में महर्षि वाल्मीक जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की है। ऐसे में 7 अक्टूबर मंगलवार को छुट्टी रहेगी।