करोड़ों रुपए का गबन: जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में आयकर विभाग का छापा, मचा हड़कंप

Etawah District Cooperative Bank Limited embezzlement इटावा में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में आज उस समय हड़कंप मच गया। जब आयकर विभाग की टीम ने छापा मारने की कार्रवाई शुरू की। प्रयागराज नंबर की गाड़ियों से पहुंची टीम को देखते ही बैंक परिसर में हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की टीम ने बैंक में आने-जाने वालों पर रोक लगा दी। मामला करोड़ों रुपए के गबन से जुड़े होने को लेकर बताया जा रहा है। जिसमें कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। काफी लंबे समय के बाद आयकर विभाग की कार्रवाई हुई है।
उत्तर प्रदेश के इटावा के जिला मुख्यालय में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में दोपहर करीब 12:00 बजे अचानक हलचल बढ़ गई। जब प्रयागराज नंबर की गाड़ियों के साथ आयकर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आयकर विभाग की टीम को देखते ही बैंक परिसर में हड़कंप मच गया। किसी प्रकार की दखलअंदाजी और हस्तक्षेप करने की गुंजाइश को देखते हुए आने-जाने वालों पर रोक लगा दी गई। इस संबंध में किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। बताया जाता है कि आयकर विभाग की टीम ने बैंक के दस्तावेज, खातों के लेनदेन, पुराने रिकॉर्ड, कंप्यूटर रिकॉर्ड का सघन निरीक्षण कर रही है।
जिला सहकारी बैंक में घुसते समय छापा मारने वाली टीम से बातचीत करने का प्रयास किया गया। परंतु उन्होंने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। कितनी देर कार्रवाई चलेगी, इस संबंध में भी वह ज्यादा नहीं बता पाए। बोले कोई निश्चित समय नहीं है। छापा मार कार्रवाई के दौरान आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था।
