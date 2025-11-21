करोड़ों रुपए का गबन: जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में आयकर विभाग का छापा, मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के इटावा के जिला मुख्यालय में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में दोपहर करीब 12:00 बजे अचानक हलचल बढ़ गई। जब प्रयागराज नंबर की गाड़ियों के साथ आयकर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आयकर विभाग की टीम को देखते ही बैंक परिसर में हड़कंप मच गया। किसी प्रकार की दखलअंदाजी और हस्तक्षेप करने की गुंजाइश को देखते हुए आने-जाने वालों पर रोक लगा दी गई। इस संबंध में किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। बताया जाता है कि आयकर विभाग की टीम ने बैंक के दस्तावेज, खातों के लेनदेन, पुराने रिकॉर्ड, कंप्यूटर रिकॉर्ड का सघन निरीक्षण कर रही है।