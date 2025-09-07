Patrika LogoSwitch to English

इटावा

इटावा में भीषण हादसा पिकअप की टक्कर से मां बेटे और भतीजे की मौत

Etawah orrible accident, Three died इटावा में हुए दर्दनाक हादसे में महिला से तीन लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में चाची-भतीजा को तीन वर्ष का मासूम बच्चा भी शामिल है। सभी मृतक औरैया जिले के रहने वाले थे।

इटावा

Narendra Awasthi

Sep 07, 2025

मृत्यु के शव को एंबुलेंस में ले जाती पुलिस (फोटो सोर्स- 'X' इटावा वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' इटावा वीडियो ग्रैब)

Etawah orrible accident, Three died इटावा में हुए दर्दनाक हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई। जिसमें बाइक चालक, उसकी चाची और 3 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। घटना के समय सभी मासूम बच्चे की आंख की दवा लेकर वापस गांव आ रहे थे। रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे तीनों मौके पर ही दर्दनाक हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि अज्ञात वाहन की खोज में लगी है। घटना बकेवर थाना क्षेत्र की है।

सभी मृतक औरैया के रहने वाले

उत्तर प्रदेश के इटावा में दर्दनाक हादसा हो गया। जिसमें औरैया अजीतमल के अमावता निवासी कपिल सिंह, 45 वर्षीय उसकी चाची सोनी देवी पत्नी हरिश्चंद्र और तीन वर्षीय बेटू उर्फ बाबू की मौत हो गई। ‌घटना के समय कपिल सिंह बाइक से वापस अपने गांव अमावता लौट रहा था। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र अंतर्गत बहेड़ा हाईवे ओवरब्रिज के पास पिकअप वाहन में से टक्कर हो गई।

बुलंदशहर डीएम (फोटो सोर्स- 'X' DMBulandshahar)

तीनों की मौके पर मौत

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। कपिल सिंह बच्चे की आंख की दवा लेने के लिए इटावा गया था। जहां से वापस अपने गांव आ रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बकेवर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

क्या कहते हैं यहां पर अपर पुलिस अधीक्षक?

इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि पिकअप और मोटरसाइकिल की टक्कर में तीन की मौत हो गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। पिकअप वाहन की तलाश के लिए पुलिस लगी है।

Updated on:

07 Sept 2025 04:22 pm

Published on:

07 Sept 2025 04:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / इटावा में भीषण हादसा पिकअप की टक्कर से मां बेटे और भतीजे की मौत

