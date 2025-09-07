इटावा में भीषण हादसा पिकअप की टक्कर से मां बेटे और भतीजे की मौत

Etawah orrible accident, Three died इटावा में हुए दर्दनाक हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई। जिसमें बाइक चालक, उसकी चाची और 3 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। घटना के समय सभी मासूम बच्चे की आंख की दवा लेकर वापस गांव आ रहे थे। रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे तीनों मौके पर ही दर्दनाक हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि अज्ञात वाहन की खोज में लगी है। घटना बकेवर थाना क्षेत्र की है।