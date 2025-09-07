इटावा में भीषण हादसा पिकअप की टक्कर से मां बेटे और भतीजे की मौत

Etawah orrible accident, Three died इटावा में हुए दर्दनाक हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई। जिसमें बाइक चालक, उसकी चाची और 3 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। घटना के समय सभी मासूम बच्चे की आंख की दवा लेकर वापस गांव आ रहे थे। रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे तीनों मौके पर ही दर्दनाक हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि अज्ञात वाहन की खोज में लगी है। घटना बकेवर थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के इटावा में दर्दनाक हादसा हो गया। जिसमें औरैया अजीतमल के अमावता निवासी कपिल सिंह, 45 वर्षीय उसकी चाची सोनी देवी पत्नी हरिश्चंद्र और तीन वर्षीय बेटू उर्फ बाबू की मौत हो गई। घटना के समय कपिल सिंह बाइक से वापस अपने गांव अमावता लौट रहा था। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र अंतर्गत बहेड़ा हाईवे ओवरब्रिज के पास पिकअप वाहन में से टक्कर हो गई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। कपिल सिंह बच्चे की आंख की दवा लेने के लिए इटावा गया था। जहां से वापस अपने गांव आ रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बकेवर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि पिकअप और मोटरसाइकिल की टक्कर में तीन की मौत हो गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। पिकअप वाहन की तलाश के लिए पुलिस लगी है।