इटावा सफारी को मिला होली का तोहफा, नीरज ने 3 शावकों को दिया जन्म, एक का इंतजार

Etawah Safari got Holi gift, Neeraj gave birth to 3 cubs, waiting for one more इटावा लायन सफारी में तीन शावकों का जन्म हुआ है। ‌अभी एक और शावक के जन्म होने की उम्मीद है। डायरेक्टर ने उम्मीद जाहिर की कि जन्म देने वाली नीरजा अच्छी मां साबित होगी। जो अभी दूध नहीं पिला रही है।

इटावा•Mar 16, 2025 / 10:57 pm• Narendra Awasthi

Etawah Safari got Holi gift, Neeraj gave birth to 3 cubs, waiting for one more इटावा लायन सफारी को होली के अवसर पर बड़ा तोहफा मिला है। 2020 में जन्मी नीरजा ने तीन शावकों को जन्म दिया है। फिलहाल नीरजा अपने शावकों को दूध नहीं पिला रही है। लेकिन सफारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि नीरजा अच्छी मां साबित होगी। सफारी के निदेशक अनिल पटेल ने बताया कि सभी शावकों की देखभाल अच्छी तरह से की जा रही है। बहुत जल्द ही नीरजा अपने शावकों को दूध पिलाएगी। तीन शावकों के जन्म के साथ इटावा सफारी में शेरों की संख्या 18 हो गई है।