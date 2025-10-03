देखा रेलवे में नौकरी का सपना, बन गया असिस्टेंट लोको पायलट, जीआरपी ने ऐसे किया गिरफ्तार

Etawah news इटावा में फर्जी लोको पायलट गिरफ्तार किया गया है। जिसके पास से पायलट नोटबुक, स्टेशन अधीक्षक की मोहर, फर्जी आई कार्ड, नेम प्लेट, लाल और हरी झंडी आदि बरामद किया गया है। उसे जांच के दौरान गिरफ्तार लोको पायलट ने बताया कि वह नगर निगम फिरोजाबाद की सर्विस कंपनी में काम करता है। रेलवे नौकरी करने का सपना देखा था। इस दौरान उसने रेल कर्मचारियों से नजदीकी बढ़ाई। इंजन में बैठकर ड्राइवर के साथ घूमने लगा। लोको पायलट ट्रेन में मुफ्त में यात्रा करने लगा। जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।