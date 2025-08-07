अंकित सिंह परिहार एमपी सरकार का ऊर्जा मंत्री बन एसएसपी को किया फोन, गिरफ्तार

इटावा में पुलिस ने मध्य प्रदेश सरकार का ऊर्जा मंत्री बन एसएसपी को फोन करने वाले को गिरफ्तार किया है। जिसके पास से कई आधार कार्ड मिले हैं। इसके पहले उप निरीक्षक की वर्दी पहन कर इंस्टाग्राम प्रोफाइल डीपी लगा चुका है। इस मामले में भी उसका खिलाफ मुकदमा दर्ज है। एसएसपी ने बताया कि पकड़ा गया फर्जी ऊर्जा मंत्री एक मुकदमे की पैरवी कर रहा था और हल्का प्रभारी को तत्काल हटाए जाने की बात कह रहा था। युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के इटावा में एसएसपी के पास पिछले दो दिनों से सीयूजी नंबर पर फोन आ रहा था। जिसमें सामने वाला अपने आप को मध्य प्रदेश का ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के रूप में परिचय दे रहा था। सहसो थाने में दर्ज मुकदमे में नामित व्यक्ति के पक्ष में पैरवी कर रहा था। इसके साथ ही हल्का प्रभारी को तत्काल हटाए जाने की भी मांग कर रहा था। एसएससी इटावा ने पूरे मामले की जांच कराई तो बड़ा खुलासा हुआ।
एमपी सरकार में ऊर्जा मंत्री बनकर फोन करने वाला व्यक्ति अंकित सिंह परिहार पुत्र राकेश सिंह परिहार निवासी पिपरौली गढ़िया थाना सहसो इटावा है । जिसे पुलिस ने लायन सफारी के पास स्थित पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने में खुलासा हुआ कि फर्जी तरीके से वह फोन करके एसएसपी इटावा पर दबाव बना रहा था।
जिसके पास से कई लोगों के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज की मिले हैं। जिससे उसके साइबर अपराध में संलिप्तता की आशंका व्यक्त की गई। जिसका प्रारंभिक इतिहास भी सामने निकलकर सामने आया है। पुलिस ने बताया कि 2018-19 में अंकित सिंह तोमर परिहार उप निरीक्षक नागेंद्र सिंह चौहान की नेम प्लेट और वर्दी पहनकर इंस्टाग्राम में डीपी लगाई। इस मामले में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। महाराजपुर, ग्वालियर मध्य प्रदेश में भी अंकित सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।