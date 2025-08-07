अंकित सिंह परिहार एमपी सरकार का ऊर्जा मंत्री बन एसएसपी को किया फोन, गिरफ्तार

इटावा में पुलिस ने मध्य प्रदेश सरकार का ऊर्जा मंत्री बन एसएसपी को फोन करने वाले को गिरफ्तार किया है। जिसके पास से कई आधार कार्ड मिले हैं। इसके पहले उप निरीक्षक की वर्दी पहन कर इंस्टाग्राम प्रोफाइल डीपी लगा चुका है। इस मामले में भी उसका खिलाफ मुकदमा दर्ज है‌। एसएसपी ने बताया कि पकड़ा गया फर्जी ऊर्जा मंत्री एक मुकदमे की पैरवी कर रहा था और हल्का प्रभारी को तत्काल हटाए जाने की बात कह रहा था। युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।