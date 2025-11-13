डेटिंग एप’ से दोस्ती, मिलने का आमंत्रण, फिर जबरन ‘अल्ट्राविन’ के माध्यम से पैसे का ट्रांसफर, गिरोह का खुलासा

Friendship through dating apps and extortion इटावा में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिनके खिलाफ औरैया निवासी ने मुकदमा दर्ज कराया था। अपनी तहरीर में युवक ने बताया कि गिरोह के सदस्यों ने 'गे डेटिंग एप' के माध्यम से दोस्ती की और अपने जाल में फंसाया। धोखे से मुलाकात के बहाने बुला लिया और कनपटी में कट्टा लगाकर 45 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। आज तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना जसवंतनगर थाना क्षेत्र की है।
औरैया निवासी के साथ हुई जबरन वसूली
उत्तर प्रदेश के औरैया निवासी शिवम आर्य पुत्र अमर सिंह ने जसवंतनगर इटावा में लिखित तहरीर देकर बताया कि डेटिंग एप के माध्यम से चैट करके कुछ युवकों ने उसे अपने झांसे में लिया और धोखे से इटावा बुला लिया। अपनी कार में बैठाकर उसके साथ मारपीट की गई, मोबाइल का पासवर्ड पूछ कर 45000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए।
मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने जसवंत नगर थाना में संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। एसएसपी ने बताया कि पुलिस सराय भूपति रेलवे क्रॉसिंग केवल रोड तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच सूचना मिली कि साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य स्विफ्ट डिजायर कार से आगरा से इटावा की ओर आ रहे हैं। मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने और सघन चेकिंग शुरू कर दी। सारी सराय भूपति रेलवे क्रॉसिंग के आगे से स्विफ्ट डिजायर कार आते दिखाई पड़ी।
एसएसपी ने बताया कि केवल रोड के पास से हल्का बल प्रयोग करके तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जिनमें आलोक परिहार उर्फ राहुल पुत्र बृजपाल सिंह निवासी बनकटी बुजुर्ग जसवंत नगर इटावा, विपुल द्विवेदी पुत्र अजय द्विवेदी निवासी नेविल रोड कोतवाली इटावा, कृष्णेश मिश्रा पुत्र नीलम मिश्रा निवासी एसडी फील्ड कॉलोनी थाना कोतवाली इटावा शामिल हैं। पकड़े गए सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी है। जिनके पास से 45 हजार रुपए ऑनलाइन फ्रिज करके बरामद किए गए। चार मोबाइल, एक नकली पिस्तौल और एक कार भी बरामद की गई है।
गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी जसवंत नगर उप निरीक्षक कमल भाठी, उपनिरीक्षक ललित किशोर चतुर्वेदी, उप निरीक्षक आशीष कुमार, उप निरीक्षक शुभम वर्मा शामिल हैं। इटावा पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी के लालच में आकर अपने बैंक खाते की जानकारी या एक्सेस किसी को ना दें। साइबर फ्रॉड डेटिंग ऐप के माध्यम से ठगी अथवा किसी भी प्रकार का सक्रिय अपराध होने पर तुरंत स्थानीय साइबर सेल, थाना साइबर क्राइम, साइबर हेल्पलाइन पर जानकारी दें।
