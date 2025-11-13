डेटिंग एप’ से दोस्ती, मिलने का आमंत्रण, फिर जबरन ‘अल्ट्राविन’ के माध्यम से पैसे का ट्रांसफर, गिरोह का खुलासा

Friendship through dating apps and extortion इटावा में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिनके खिलाफ औरैया निवासी ने मुकदमा दर्ज कराया था। अपनी तहरीर में युवक ने बताया कि गिरोह के सदस्यों ने 'गे डेटिंग एप' के माध्यम से दोस्ती की और अपने जाल में फंसाया। धोखे से मुलाकात के बहाने बुला लिया और कनपटी में कट्टा लगाकर 45 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। आज तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना जसवंतनगर थाना क्षेत्र की है।