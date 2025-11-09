Patrika LogoSwitch to English

इटावा

इटावा सफारी पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी, अब एसी बस में बैठकर घूमेंगे पार्क

Two AC buses for tourists at Etawah Safari Park इटावा सफारी पार्क में पर्यटकों के लिए दो एयर कंडीशन बस का आज उद्घाटन किया गया।‌ दो बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

इटावा

image

Narendra Awasthi

Nov 09, 2025

दो एसी बसों को दिखाई गई हरी झंडी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Two AC buses for tourists at Etawah Safari Park इटावा सफारी पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें एसी बस में बैठकर सफारी घूमने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश मुख्य वन संरक्षक अनुराधा वेमूरी ने एयर कंडीशन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने आवासीय क्षेत्र में बने मल्टी परपज हॉल का भी लोकार्पण किया। इस हॉल में पर्यावरण जागरूकता गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हॉल में लोगों को प्रशिक्षण देने की भी योजना है।

एयर कंडीशन बस की सुविधा

उत्तर प्रदेश के इटावा के सफारी पार्क में आज पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा प्रदान की गई। जिसमें दो एसी बस शामिल हैं। इसमें आरामदायक यात्रा के साथ पर्यटक सफारी घूम सकेंगे। ‌उत्तर प्रदेश की प्रधान मुख्य वंश संरक्षक वन जीव अनुराधा वेमुरी ने आज दोनों बसों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इसके साथ उन्होंने सफारी पार्क का निरीक्षण किया और पर्यटकों को मिलने वाली सुविधाओं को भी देखा।

क्या कहती है प्रधान मुख्यमंत्री वन संरक्षक?

अनुराधा वेमुरी ने कहा कि इटावा सफारी पार्क में पर्यटकों को अच्छी सुविधा मिल रहेी है। एसी बसों की शुरुआत होने से पर्यटकों को और भी आसानी हो जाएगी। इटावा सफारी पार्क देखने के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी। उन्होंने संभावना व्यक्त की कि इटावा सफारी पार्क में मिलने वाली सुविधाओं से उनकी संख्या और पड़ेगी।

लेपर्ड सफारी का उद्घाटन

इस मौके पर लेपर्ड सफारी का भी औपचारिक उद्घाटन किया गया। इटावा सफारी पार्क में पांच लेपर्ड सब मौजूद हैं। पर्यटक अब इनको भी देख सकते हैं। इस मौके पर इको टूरिज्म क्षेत्र में निर्मित सोविनियर शॉप का गठन किया गया। जिसमें सफारी पार्क से जुड़ी स्मृति, प्राकृतिक थीम से संबंधित परिचय उपलब्ध होगा। इस मौके पर सफारी पार्क के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, डीएफओ इटावा विकास नायक, वन्य जीव चिकित्सक सहित अन्य वैज्ञानिक और अधिकारीगण मौजूद थे।

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / इटावा सफारी पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी, अब एसी बस में बैठकर घूमेंगे पार्क

