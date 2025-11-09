इटावा सफारी पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी, अब एसी बस में बैठकर घूमेंगे पार्क

Two AC buses for tourists at Etawah Safari Park इटावा सफारी पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें एसी बस में बैठकर सफारी घूमने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश मुख्य वन संरक्षक अनुराधा वेमूरी ने एयर कंडीशन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने आवासीय क्षेत्र में बने मल्टी परपज हॉल का भी लोकार्पण किया। इस हॉल में पर्यावरण जागरूकता गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हॉल में लोगों को प्रशिक्षण देने की भी योजना है।