नाबालिग किशोरी का हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज, अश्लील भाषा का प्रयोग, पुलिस ने की कार्रवाई

Etawah crime इटावा में नाबालिग किशोरी का वीडियो सामने आया है। जिसमें वह देवी-देवताओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर रही है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। इटावा पुलिस ने मामले को स्वत: संज्ञान में लेते हुए आरोपी किशोरी को बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया। जहां उससे पूछताछ की गई। किशोरी ने अपनी गलती मानी। जिनके परिजनों को भी भविष्य के लिए चेतावनी दी गई। ‌किशोरी के खिलाफ जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। मामला फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र का है।