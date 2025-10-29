नाबालिग किशोरी का हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज, अश्लील भाषा का प्रयोग, पुलिस ने की कार्रवाई

फोटो सोर्स- 'X' Etawah वीडियो ग्रैब
Etawah crime इटावा में नाबालिग किशोरी का वीडियो सामने आया है। जिसमें वह देवी-देवताओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर रही है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। इटावा पुलिस ने मामले को स्वत: संज्ञान में लेते हुए आरोपी किशोरी को बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया। जहां उससे पूछताछ की गई। किशोरी ने अपनी गलती मानी। जिनके परिजनों को भी भविष्य के लिए चेतावनी दी गई। किशोरी के खिलाफ जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। मामला फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ले की रहने वाली नाबालिग किशोरी हिंदू देवी देवताओं को लेकर वीडियो में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है, अश्लील बातें कर रही है। वीडियो सामने आने के बाद इटावा पुलिस ने मामले को स्वत: संज्ञान में लिया और नाबालिग किशोरी की पहचान करते हुए उसे बाल कल्याण समिति () के समक्ष पेश किया। समिति के अध्यक्ष ने नाबालिग किशोरी से पूछताछ की और मामले में जानकारी प्राप्त की। नाबालिग किशोरी धर्म विशेष के देवी देवताओं के प्रति आपत्तिजनक बातें कर रही थी।
क्षेत्राधिकारी नगर अभय नारायण राय ने बताया कि पुलिस ने मामले में जांच की। नाबालिग किशोरी को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। किशोरी के परिजनों को भी मौके पर बुलाया गया और उन्हें सख्त चेतावनी दी गई। परिजनों ने बेटी के वीडियो को लेकर खेद प्रकट किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। नाबालिग किशोरी ने भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। अपना वीडियो डिलीट कर दिया है।
सीओ सिटी अभय नारायण राय ने बताया कि धार्मिक आस्था और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के प्रति पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की भड़काऊ और अपमानजनक सामग्री पोस्ट ना करें। शेयर करने से भी बचे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी।
