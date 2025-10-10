मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि में अखिलेश यादव बोले- सरकार आरक्षण खत्म कर रही

मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने थे। उस समय उनकी उम्र 28 साल की थी। पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम सिंह यादव 5 दिसंबर 1989 को पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री देवगोड़ा और गुजराल के कार्यकाल में उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया था। 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके पहले सात बार लोकसभा और नौ बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके थे।