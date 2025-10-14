कथावाचक के अपमान के बाद उपद्रव, पुलिस पर पथराव, मुख्य साजिश कर्ता गगन यादव गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र अंतर्गत दादरपुर गांव में कथावाचक के अपमान पर मेरठ के गगन यादव ने लोगों से ददरपुर गांव पहुंचने की अपील की थी। दादरपुर में इकट्ठा हुई भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लोग अपने वाहन छोड़कर भाग गए थे। इस संबंध में बकेवर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब तक 19 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जबकि 13 वाहन पुलिस के कब्जे में है। इसी क्रम में मुख्य साजिश कर्ता गगन यादव फरार को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। ‌