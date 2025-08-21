शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान, बोले- दो गुजराती और दो पैसे वाले देश को चला रहे

Shivpal Singh Yadav big statement about two Gujarati and two poonjipati इटावा में सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि देश को दो गुजराती और दो पैसे वाले चला रहे हैं। केवल पूंजीपतियों के काम हो रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार विकास कार्य नहीं केवल नाम बदलने में व्यस्त है। ‌शिवपाल सिंह यादव इटावा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। भाजपा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। आज क्या स्थिति है? यह सबको पता है। उन्होंने पक्का तालाब स्थित मंदिर में राधा कृष्ण की आरती उतारी, पूजा अर्चना की। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे