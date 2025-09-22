इटावा के अधीक्षण अभियंता को किया गया निलंबित, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड प्रबंध निदेशक की बड़ी कार्रवाई

जांच में पाया गया कि निविदा को ई-पोर्टल पर समय से अपलोड ना किए जाने के कारण निविदा दाताओं को निविदा में भाग लेने का पर्याप्त समय नहीं मिला। जिससे प्रतिस्पर्धा में कमी रही। निविटा को पोर्टल में 24 घंटे से भी कम समय लाइव रखा गया। जिससे ठेकेदारों को धरोहर जमा राशि जमा करने में पर्याप्त समय नहीं मिला और टेंडर प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा की कमी रही। इसके अतिरिक्त कई अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जो जांच में सत्य पाए गए। दक्षिण विद्युत वितरण निगम लिमिटेड प्रबंध निदेशक ने अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार गौड़ को तत्काल निलंबित कर दिया है। यह स्थिति गंभीर कदाचार की श्रेणी में है। कठोर कार्रवाई अनुशासनिक कार्रवाई की बात कहते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ‌