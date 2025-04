मौसम की खबर: 2 से 4 मई के बीच गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी, बारिश का पुर्वानुमान

2 and 4 May dust storm, thunder and lightning, rain forecast मौसम विभाग में अगले 5 दिनों के लिए मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार दो से 4 मई के बीच धूल भरी आंधी के साथ बारिश भी हो सकती है। बादल गरजने की भी चेतावनी दी गई है।

इटावा•Apr 29, 2025 / 10:00 pm• Narendra Awasthi

2 and 4 May dust storm, thunder and lightning, rain forecast मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में 2 से 4 मई के बीच मौसम में परिवर्तन आएगा। गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। सीएसए कानपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि स्थानीय स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आगामी 1 मई को 44 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 30 अप्रैल को कानपुर में आसमान साफ रहेगा। 1 मई को आसमान में बादल छाए रहेंगे। इटावा के मौसम में भी परिवर्तन आएगा। ‌

