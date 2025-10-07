Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Exclusive

जल जीवन मिशन : ठेकेदारों ने बनाई घटिया पानी टंकी, 15 को नोटिस, 2 गांव का ठेका निरस्त

केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन के तहत जिले में कई ठेकेदार गुणवत्ताहीन कार्य कर रहे हैं। कुछ ठेकेदारों ने काम शुरू नहीं किया है, जिन्होंने काम शुरू किया है, लेकिन कार्य अधूरा छोड़ दिया है। पीएचई ने जिले के 15 ठेकेदारों को नोटिस जारी करते हुए फटकार लगाई है।

2 min read

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Oct 07, 2025

केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन के तहत जिले में कई ठेकेदार गुणवत्ताहीन कार्य कर रहे हैं। कुछ ठेकेदारों ने काम शुरू नहीं किया है, जिन्होंने काम शुरू किया है, लेकिन कार्य अधूरा छोड़ दिया है। पीएचई ने जिले के 15 ठेकेदारों को नोटिस जारी करते हुए फटकार लगाई है।

Water Tank Construction : केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन के तहत जिले में कई ठेकेदार गुणवत्ताहीन कार्य कर रहे हैं। कुछ ठेकेदारों ने काम शुरू नहीं किया है, जिन्होंने काम शुरू किया है, लेकिन कार्य अधूरा छोड़ दिया है। पीएचई ने जिले के 15 ठेकेदारों को नोटिस जारी करते हुए फटकार लगाई है। इनमें से तीन ठेकेदारों के टेंडर भी निरस्त कर दिए हैं। इन तीनों जगहों पर नए सिरे से टेंडर होगा। इसके बाद पुन: काम शुरू किया जाएगा। कसही (ट), सरेखा व करकाभाट की पानी टंकी का ठेका निरस्त किया गया है। पीएचई के मुताबिक जिले में कुल 690 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत काम होना हैं। इसमें से 367 गांवों में काम पूरा हो चुका है।

ठेकेदारों की लापरवाही से जनता परेशान

ठेकेदारों के सुस्त कार्य की वजह से समय पर काम पूरा नहीं हो रहा है। कई गांव में काम शुरू हुए तीन साल बीत गए, लेकिन आज तक टंकी से पानी की सप्लाई ही नहीं हुई है। विभाग समय-समय पर निरीक्षण करता है, लेकिन अधिकारी की बात ठेकेदार भी नहीं सुनते। खमियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है।

यह भी पढ़ें :

Path of Conscience : नगर की बिटिया मेघा डोसी ने चुना संयम का मार्ग

जहां गड़बड़ी, वहां टंकी तोड़ने के निर्देश

मापदंड के अनुरूप रानीतराई व दरबारी नवागांव में पानी टंकी नहीं बनी, जिसे तोड़ने का काम जारी है। पीएचई के मुताबिक जिले के चार जगहों के पानी टंकी तोडऩे के आदेश दिए हैं। रानीतराई व दरबारी नवागांव में टंकी तोड़ी जा रही है। ठेकेदार भी विभाग को गुणवत्तायुक्त कार्य की रिपोर्ट देता रहा, लेकिन विभाग की जांच में गुणवत्ताहीन पाया गया।

यह भी पढ़ें :

Bypass Road : दस साल बाद भी तरौद से दैहान बायपास मार्ग का निर्माण नहीं हो सका शुरू

सिवनी और मथेना में टंकी का कुछ हिस्सा टूटा

जांच टीम ने सिवनी और मथेना में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी टंकी का भी जायजा लिया। सिवनी में टंकी का हिस्सा मापदंड के अनुरूप तैयार नहीं किया गया था। मथेना में टंकी की सीढ़ी जांच में गुणवत्ताहीन पाई गई। जिसे तोडऩे का आदेश ईई सागर वर्मा ने जारी किया है। सभी जगह नए सिरे से मापदंड के अनुसार निर्माण किया जाएगा।

पहले टंकी निर्माण फिर बोर खनन, कई बोर में पानी नहीं

जलजीवन मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण पहले किया जा रहा है। इसके बाद बोर खनन किया जा रहा है। जिले के कुछ गांवों में बोर खनन किया, लेकिन पानी का स्रोत ही नहीं मिला। इसके कारण ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पीएचई का कहना है कि जहां पानी की सुविधाएं नहीं हैं, वहां समस्या हल करने का प्रयास किया जाएगा।

15 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस

बालोद पीएचई विभाग के ईई सागर वर्मा ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत कार्यों में सुस्ती व लापरवाही बरतने वाले 15 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस व तीन ठेकेदारों के कार्य असंतोषप्रद पाने की वजह से टेंडर निरस्त करने की कार्रवाई की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

Updated on:

07 Oct 2025 11:15 pm

Published on:

07 Oct 2025 11:14 pm

Hindi News / Prime / Exclusive / जल जीवन मिशन : ठेकेदारों ने बनाई घटिया पानी टंकी, 15 को नोटिस, 2 गांव का ठेका निरस्त

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

Exclusive

Prime

ट्रेंडिंग

स्पीक आउट…. स्वदेशी, नजदीकी और विश्वसनीय प्रतिष्ठानों से सामान खरीदने पर ही मिलावटी सामग्री से बचाव

अलवर

दीपोत्सव की तैयारी : सेवल मंदिर में गाय के गोबर से बनेंगे ढाई लाख दिए, दीपावाली पर घर-आंगन होंगे रोशन

अलवर

शिल्पग्राम किल्लेकोड़ा के मूर्तिकारों की बनाई मूर्ति की मांग छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में

इस गांव में विशेष प्रकार का पत्थर है, जिसे कुंडी पत्थर कहते हैं, उससे मूर्तिकार आकर्षक प्रतिमा बनाते हैं। इस गांव में लगभग 50 घरों में इस पत्थर से मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं, जिसके कारण गांव को शिल्पग्राम कहते हैं।
बालोद

नागौर के जेएलएन अस्पताल में फायर ड्रिल नहीं, अग्निशमन यंत्र जर्जर, क्या सुरक्षित हैं हमारे मरीज?

JLN Hospital Nagaur
नागौर

फायर ड्रिल नहीं तो कहीं पर अग्निशमन यंत्र और भवन जर्जर- क्या सुरक्षित हैं हमारे मरीज

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.