तड़पती रही गर्भवती महिला, न डॉक्टर मिले न नर्स! फरीदाबाद PHC के बाहर बच्चे के जन्म से हड़कंप

हरियाणा के फरीदाबाद से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) लेकर परिजन पहुंचे थे, लेकिन मुख्य गेट बंद होने और ड्यूटी पर किसी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ के मौजूद न होने के कारण पीएचसी के बाहर ही बच्चे को जन्म हो गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल का मुख्य गेट बंद था और काफी देर तक डॉक्टर तथा नर्सिंग स्टाफ भी उपलब्ध नहीं था। घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।