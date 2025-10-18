‘मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम’, सपा नेता के बयान पर BJP ने कसा तंज, सांसद बोले-रावण की तरह…

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ‘मिले मुलायम कांशीराम’ का नारा दिया था, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। उस नारे का अब कोई महत्व नहीं है, लेकिन भगवान श्रीराम आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित हैं। राजपूत ने कहा कि भगवान राम पहले टेंट में विराजमान थे। अब अयोध्या के भव्य श्रीराम मंदिर में प्रतिष्ठित हैं। विश्व रिकॉर्ड राम मंदिर में दर्शन करने वालों की संख्या ने बना दिया है। नवल किशोर शाक्य पर सीधा हमला बोलते हुए सांसद ने कहा कि जो राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं। उन्होंने कहा कि जो राम का विरोध करेगा, उसका राजनीतिक अस्तित्व रावण की तरह मिट जाएगा।