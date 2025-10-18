Patrika LogoSwitch to English

फर्रुखाबाद

‘मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम’, सपा नेता के बयान पर BJP ने कसा तंज, सांसद बोले-रावण की तरह…

UP Politics: 'मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम', सपा नेता के विवादित बयान पर BJP ने जमकर निशाना साधा है। जानिए, बीजेपी सांसद ने क्या कहा?

less than 1 minute read

फर्रुखाबाद

image

Harshul Mehra

Oct 18, 2025

bjp mp mukesh rajput hit back at samajwadi party leader dr naval kishore shcakya

सपा नेता के बयान पर BJP ने कसा तंज। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

UP Politics: समाजवादी पार्टी के नेता डॉ. नवल किशोर शाक्य के विवादित बयान पर BJP सांसद मुकेश राजपूत ने पलटवार किया है। सांसद मुकेश ने नवल किशोर के बयान की निंदा करते हुए कहा कि जो राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं है।

समाज में भ्रम फैलाती है सपा और कांग्रेस: राजपूत

MP मुकेश राजपूत ने सपा नेता के बयान को असंवेदनशील और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस हमेशा ऐसी राजनीति करती है, जिसका उद्देश्य लोगों की आस्था को आहत करना है। साथ ही समाज में भ्रम फैलाना होता है।

'जो राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ‘मिले मुलायम कांशीराम’ का नारा दिया था, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। उस नारे का अब कोई महत्व नहीं है, लेकिन भगवान श्रीराम आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित हैं। राजपूत ने कहा कि भगवान राम पहले टेंट में विराजमान थे। अब अयोध्या के भव्य श्रीराम मंदिर में प्रतिष्ठित हैं। विश्व रिकॉर्ड राम मंदिर में दर्शन करने वालों की संख्या ने बना दिया है। नवल किशोर शाक्य पर सीधा हमला बोलते हुए सांसद ने कहा कि जो राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं। उन्होंने कहा कि जो राम का विरोध करेगा, उसका राजनीतिक अस्तित्व रावण की तरह मिट जाएगा।

क्या दिया था नवल किशोर शाक्य ने बयान

दरअसल, डॉ. नवल किशोर ने हाल ही में सिद्धार्थनगर में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से कहा था 'मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम।' यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद हिंदू संगठनों और BJP नेताओं ने इसे भगवान राम का अपमान बताते हुए कड़ा विरोध किया।

Published on:

18 Oct 2025 02:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / 'मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम', सपा नेता के बयान पर BJP ने कसा तंज, सांसद बोले-रावण की तरह…

