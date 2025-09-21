अदालत ने भाजपा विधायक को सुनाई 6 माह की कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया

इस संबंध में तत्कालीन सिविल लाइन चौकी प्रभारी आनंद शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमपीएमएलए कोर्ट न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार ने भाजपा विधायक को 6 माह की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। बाद में विधायक की तरफ से अधिवक्ता ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।