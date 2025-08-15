फर्रुखाबाद में गंगा-रामगंगा का कहर: गांव के गांव खाली, खतरे के निशान से 40 सेंमी ऊपर, 47 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा

Ganga water level 40 cm above from danger mark, Ramganga also dangerous फर्रुखाबाद में गंगा और राम गंगा में बढ़ते जलस्तर के कारण जिले की स्थिति काफी विकराल हो गई है। ग्रामीण घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। फर्रुखाबाद कायमगंज संपर्क मार्ग बंद कर दिया गया है।‌ गंगा खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जबकि रामगंगा भी उफान पर है। जिसका जलस्तर भी खतरे की ओर बढ़ रहा है। दोनों नदियों के बीच बसे गांव की स्थिति काफी गंभीर है। ऐसा लगता मानो दोनों नदियां आपस में मिलने को बेकरार है। जिले के करीब साढे 350 गांव प्रभावित है।