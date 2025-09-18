फर्रुखाबाद में आज और कल बारिश का अलर्ट, बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका

Farrukhabad rain alert today and tomorrow मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अपडेट किया है। जिसके अनुसार 18 से 20 सितंबर के बीच आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कहीं-कहीं बूंदाबादी तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। कानपुर मंडल के जिले इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया में आज बूंदाबांदी और बारिश होने की संभावना है। बीच-बीच में तेज धूप भी निकाल सकती है। आज 18 और कल 19 सितंबर को भी बारिश होने की संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि हवाओं का रख अब दक्षिण पश्चिम दिशा से हो गया है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। धूप बढ़ने से उम्र भरी गर्मी और हीट इंडेक्स भी बढ़ सकता है।