गंगा खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर, ऊपर 162 गांव 5000 एकड़ भूमि में बाढ़ का पानी, तबाही का मंजर

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। करीब 162 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जिससे हजारों ग्रामीण प्रभावित है। लोग मकान छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। अमृतपुर तहसील केके गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। काशीराम कॉलोनी, जैतपुर गढ़िया, शरीफपुर छिछनी, हरिहरपुर, कटरी धर्मपुर, जोगराजपुर, रामपुर, गढ़िया हैबतपुर सहित सैकड़ों गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है।‌ गंगा के कटरी इलाकों में स्थिति और भी खराब है। कमालगंज के शेरपुर सराय गांव में सीएमओ और उनकी टीम ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और मरीज के बीच दवा का वितरण किया।