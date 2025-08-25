Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

फर्रुखाबाद

गंगा खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर, ऊपर 162 गांव 5000 एकड़ भूमि में बाढ़ का पानी, तबाही का मंजर

Ganga 25 centimetres above danger mark फर्रुखाबाद में बाढ़ की स्थिति गंभीर होते जा रही है। यहां पर 162 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जिला प्रशासन ने रहा टी और बचाव कार्य के लिए 9 और स्टीमर का सहारा ले रही है।

फर्रुखाबाद

Narendra Awasthi

Aug 25, 2025

बाढ़ से जनजीवन प्रभावित (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

Ganga 25 centimetres above danger mark फर्रुखाबाद में बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रही है। गंगा रविवार को खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। बाढ़ का पानी जिले के 162 गांव में लबालब भरा है।‌ जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में छत या सड़क पर पन्नी लगाकर रहने को मजबूर है। जिले में लगभग 5000 एकड़ कृषि भूमि बाढ़ प्रभावित है। जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव, स्टीमर के माध्यम से बचाव और राहत कार्य चल रहा है।

मुश्किलों में जिंदगी

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। करीब 162 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जिससे हजारों ग्रामीण प्रभावित है। लोग मकान छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। अमृतपुर तहसील केके गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। काशीराम कॉलोनी, जैतपुर गढ़िया, शरीफपुर छिछनी, हरिहरपुर, कटरी धर्मपुर, जोगराजपुर, रामपुर, गढ़िया हैबतपुर सहित सैकड़ों गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है।‌ गंगा के कटरी इलाकों में स्थिति और भी खराब है। कमालगंज के शेरपुर सराय गांव में सीएमओ और उनकी टीम ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और मरीज के बीच दवा का वितरण किया।

ये भी पढ़ें

उपचार करने आया दिव्यांग डॉक्टर का मोबाइल चुराया, सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस ने किया गिरफ्तार
कानपुर
दिव्यांग मोहम्मद फैज पुलिस की गिरफ्त में (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी

जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 154 नावों की व्यवस्था की है। इसके साथ ही 11 मोटर बोट लगाए गए हैं। विभिन्न विभागों की तरफ से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। नरौरा बांध से 134584 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जिसके भी आज सोमवार और मंगलवार तक पहुंचाने की संभावना बताई गई है। जिससे गंगा का जलस्तर और भी बढ़ सकता है।

ये भी पढ़ें

अमेठी में नाग नागिन ने सोते समय चाची-भतीजी को काटा, दोनों की मौत, नाग नागिन की पिटाई से मौत
अमेठी
जायस थाना क्षेत्र की घटना (फोटो सोर्स- 'X' अमेठी पुलिस)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2025 08:42 am

Published on:

25 Aug 2025 08:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / गंगा खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर, ऊपर 162 गांव 5000 एकड़ भूमि में बाढ़ का पानी, तबाही का मंजर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.