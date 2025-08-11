फर्रुखाबाद गंगा खतरे के निशान से ऊपर, मोटर बोट से पहुंचाई जा रही मदद, क्या कहते हैं डीएम?

Ganga above danger mark, help provided by motor boat फर्रुखाबाद में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा के जलस्तर खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहा है। नरौरा बांध से 305041 क्यूसेक पानी छोड़ गया है। जबकि रामगंगा बैराज से 6992 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 15 वर्षों में पहली बार कंपिल स्थित कालेश्वर नाथ मंदिर तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। जिलाधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के राहत शिविर, स्वास्थ्य शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं। ‌जिलाधिकारी ने कहा कि 30-32 गांव बाढ़ की चपेट में है। इन गांवों में नाव लगाई गई हैं। प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचा रहा है।