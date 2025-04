दुल्हा के एक घंटा गायब होने से भड़का दुल्हन का पिता, विदा करने से किया इनकार, पुलिस ने किया हस्तक्षेप

Groom missing for an hour, father refused to send bride फर्रुखाबाद में दुल्हा के एक घंटा गायब होने से दुल्हन का पिता भड़क गया और उसने बेटी को विदा करने से इनकार कर दिया। मामले में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। ‌

फर्रुखाबाद•Apr 21, 2025 / 05:30 pm• Narendra Awasthi

Groom missing for an hour, father refused to send bride फर्रुखाबाद में शादी की रस्में में पूरी होने के बाद दूल्हा का एक घंटा गायब रहना भारी पड़ गया। जब दुल्हन के पिता ने बेटी की विदाई करने से इनकार कर दिया। लड़की पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि दूल्हा शराब पीने के लिए गायब हुआ था। जबकि लड़के ने कहा कि वह बालाजी का भक्त है। शराब नहीं पीता है। लड़की का पिता खुद ही दारू पीता है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता करा कर दुल्हन को विदा कर दिया है। मामला अमृतपुर थाना क्षेत्र के झंडी की मडईया गांव की है।