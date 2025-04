IMD weather forecast: 24 अप्रैल को सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, किया गया अलर्ट

IMD alert about New western disturbance, active on 24 April आईएमडी ने मौसम को लेकर अपडेट किया है। जिसके अनुसार आगामी 24 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय पर सक्रिय होगा। जिसका असर मैदानी भागों पर भी दिखाई पड़ेगा।