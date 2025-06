किन्नरों के दो गुटों का आतंक: अवैध वसूली को लेकर हुई मारपीट, लगा दो किलोमीटर लंबा जाम

Terror of two groups of eunuchs अलीगढ़ में अवैध वसूली को लेकर किन्नर के दो गुटों में मारपीट होने लगी।‌ देखते देखते नंगा प्रदर्शन होने लगा। ‍दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जिन्हें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत कराया।

फर्रुखाबाद•Jun 27, 2025 / 11:44 am• Narendra Awasthi

Terror of two groups of eunuchs अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर देर रात वसूली को लेकर किन्नर के दो गुट आपस में भीड़ गए। देखते-देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। हद तो तब हो गई जब किन्नरों ने नग्न होकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान मारपीट भी जमकर हुई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस भी दोनों गुटों को समझाने का प्रयास करती रही। लेकिन किन्नर पुलिस की भी नहीं सुन रहे थे। कड़ी मशक्कत के बाद अफसरों ने किन्नरों को शांत कराया। घटना बन्ना देवी थाना क्षेत्र का है।