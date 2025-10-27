गोद भराई से वापस लौट रहे दो बाइक सवारों की ट्रैक्टर से टक्कर, मौत, हंसी-खुशी के बीच मचा कोहराम

Farrukhabad road accident फर्रुखाबाद में गोद भराई कार्यक्रम से वापस लौट रहे बाइक सवारों की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त है कि दूर तक आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ही बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस के साथ परिजनों को जानकारी दी गई। जो जैसा था वैसे ही घटनास्थल की तरफ भागा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेना चाहती थी। लेकिन ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। क्षेत्राधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। भीड़ के आक्रोश को देखते हुए थानों की पुलिस भी बुला ली गई। घटना नवाबगंज क्षेत्र की है।