गोद भराई से वापस लौट रहे दो बाइक सवारों की ट्रैक्टर से टक्कर, मौत, हंसी-खुशी के बीच मचा कोहराम

फोटो सोर्स- पत्रिका
Farrukhabad road accident फर्रुखाबाद में गोद भराई कार्यक्रम से वापस लौट रहे बाइक सवारों की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त है कि दूर तक आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ही बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस के साथ परिजनों को जानकारी दी गई। जो जैसा था वैसे ही घटनास्थल की तरफ भागा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेना चाहती थी। लेकिन ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। क्षेत्राधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। भीड़ के आक्रोश को देखते हुए थानों की पुलिस भी बुला ली गई। घटना नवाबगंज क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के नवाबगंज क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। जब बराकेशव गांव में गोद भराई की रस्म से वापस आ रहे मोहित कुमार और राहुल निवासीगण गेसिंगपुर मोहम्मदाबाद की बाइक ट्रैक्टर से टकरा गई। घटना के समय दोनों बाइक सवार नगला उम्मेद के पास से निकल रहे थे। उसी समय तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर हो गई। टक्कर की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने देखा कि दो युवकों की मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को थाने में खड़ा कर दिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके बड़ी संख्या में पुलिस वाले पहुंच चुके थे।
लेकिन शव को कब्जे में लेने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उन्हें भीड़ का सामना करना पड़ा। मौके पर नवाबगंज, मोहम्मदाबाद, शमशाबाद थाने की पुलिस भी बुला ली गई। क्षेत्राधिकारी मोहम्मद अजय वर्मा भी मौके पर मौजूद थे। नवाबगंज पुलिस ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच की जा रही है।
फर्रुखाबाद
उत्तर प्रदेश
