UP weather: गर्मी शुरू, इन जिलों में तापमान और बारिश को लेकर जारी किया गया पूर्वानुमान

UP weather, Summer return, forecast issued regarding temperature, rain in these districts मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक आसमान साफ रहेगा। उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। बारिश को लेकर भी अपडेट दिया गया है।

फर्रुखाबाद•Apr 14, 2025 / 10:53 pm• Narendra Awasthi

UP weather, Summer return, forecast issued regarding temperature, rain in these districts आईएमडी मौसम विभाग में मौसम को लेकर भविष्यवाणी की है। जिसके अनुसार अगले 5 दिनों तक आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान सामान्य से कम और न्यूनतम तापमान में सामान्य से अधिक रहेगा। उत्तर और पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि 7.1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चल सकती है। कानपुर मंडल के जिले इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार फर्रुखाबाद में मंगलवार 15 अप्रैल को अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान भी 24 डिग्री रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। आसमान में हल्के पुल के बादल छाए रहेंगे।