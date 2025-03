Weather news: आसमान में बादल, तापमान 35 डिग्री, जानें होली में कैसा रहेगा मौसम?

Clouds in sky, temperature 35 degrees, know weather during Holi? मार्च महीने में गर्मी अपना रूप दिखा रही है। होली में जबरदस्त गर्मी पड़ने की संभावना है। जब अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों ही सामान्य से अधिक रहेगा। दूर आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की जानकारी दी जा रही है।

फर्रुखाबाद•Mar 10, 2025 / 08:13 pm• Narendra Awasthi

Clouds in sky, temperature 35 degrees, know weather during Holi? आईएमडी ने मौसम को लेकर अपडेट किया है। जिसके अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से 6.2 डिग्री अधिक रहने का अनुमान है। सीएसए कानपुर के किसी मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आगामी मंगलवार को आसमान में ऊंचे हल्के बादल छाए रहेंगे। लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। इधर फर्रुखाबाद में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में आशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तेज हवा चलने की संभावना है। होली में भी आसमान साफ रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों ही गर्मी का एहसास कराएंगे।