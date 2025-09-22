Actress Saree Style For Navratri: नवरात्रि के खास मौके पर बी-टाउन की इन हसीनाओं से लें स्टाइलिश साड़ी आइडियाज

Actress Saree Style For Navratri: नवरात्रि का त्योहार आते ही महिलाएं अपने वॉर्डरोब में ट्रेडिशनल आउटफिट्स को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहती हैं। खासकर जब बात साड़ी की हो, तो यह हर मौके पर खूबसूरती और एलीगेंस दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाती है। ऐसे में अगर आप भी सोच रही हैं कि इस बार नवरात्रि पर किस तरह की साड़ी कैरी की जाए, तो बी-टाउन की हसीनाओं से इंस्पिरेशन लेना बेस्ट आइडिया हो सकता है।आइए जानते हैं कि आलिया भट्ट से लेकर जाह्नवी कपूर तक, किन-किन एक्ट्रेसेस की साड़ी स्टाइल आप इस नवरात्रि फॉलो कर सकती हैं।