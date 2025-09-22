Actress Saree Style For Navratri: नवरात्रि के खास मौके पर बी-टाउन की इन हसीनाओं से लें स्टाइलिश साड़ी आइडियाज

Actress Saree Style For Navratri: नवरात्रि का त्योहार आते ही महिलाएं अपने वॉर्डरोब में ट्रेडिशनल आउटफिट्स को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहती हैं। खासकर जब बात साड़ी की हो, तो यह हर मौके पर खूबसूरती और एलीगेंस दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाती है। ऐसे में अगर आप भी सोच रही हैं कि इस बार नवरात्रि पर किस तरह की साड़ी कैरी की जाए, तो बी-टाउन की हसीनाओं से इंस्पिरेशन लेना बेस्ट आइडिया हो सकता है।आइए जानते हैं कि आलिया भट्ट से लेकर जाह्नवी कपूर तक, किन-किन एक्ट्रेसेस की साड़ी स्टाइल आप इस नवरात्रि फॉलो कर सकती हैं।
आलिया हमेशा से ही सिंपल लेकिन एलीगेंट स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उनका पेस्टल शेड्स या फिर हल्के कढ़ाई वाली ऑर्गेंजा और कॉटन सिल्क साड़ी लुक नवरात्रि पूजा या दिन के समय गरबा नाइट्स के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है। कम ज्वेलरी और ओपन हेयर के साथ आप भी आलिया जैसी सॉफ्ट लुक पा सकती हैं।
रश्मिका अक्सर फ्लोरल प्रिंट्स या लाइट शेड्स वाली मॉडर्न ड्रेप साड़ी में नजर आती हैं। उनका लुक फ्रेशनेस और यूथफुल वाइब्स देता है। अगर आप हल्के और कंफर्टेबल आउटफिट्स पसंद करती हैं, तो रश्मिका का मिनिमल मेकअप और डैंगलर ईयररिंग्स वाला स्टाइल जरूर अपनाएं। यह गरबा नाइट्स में भी कूल और डिफरेंट लगेगा।
यंग जेनरेशन के लिए अनन्या का साड़ी स्टाइल परफेक्ट इंस्पिरेशन है। वह अक्सर सिक्विन्स और शिमरी साड़ी में नजर आती हैं, जो नवरात्रि की डांडिया नाइट्स के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। अगर आप पार्टी लुक चाहती हैं, तो अनन्या की तरह स्ट्रैपी ब्लाउज और मॉडर्न ड्रेप्स चुन सकती हैं।
बेबो यानी करीना का साड़ी स्टाइल हमेशा क्लासी और रॉयल लगता है। वह अक्सर रिच फैब्रिक जैसे सिल्क या चंदेरी साड़ी कैरी करती हैं। गोल्डन बॉर्डर वाली साधारण लेकिन स्टाइलिश साड़ी को करीना की तरह आप भी ज्वेल्ड नेकपीस और बन हेयरस्टाइल के साथ पहनें, तो पूरा लुक बेहद रॉयल लगेगा। नवरात्रि की शाम के लिए यह एक बेस्ट ऑप्शन है।
जाह्नवी को बोल्ड कलर्स और ट्रेडिशनल ड्रेप्स बहुत पसंद हैं। रेड, पिंक या येलो जैसे ब्राइट शेड्स में उनकी बनारसी या जॉर्जेट साड़ी लुक्स नवरात्रि की फेस्टिव वाइब को और भी खास बना देते हैं। अगर आप नवरात्रि के किसी खास दिन ग्लैमरस लुक चाहती हैं, तो जाह्नवी की तरह स्टेटमेंट ज्वेलरी और स्मोकी आई मेकअप ट्राय कर सकती हैं।